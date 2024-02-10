أمطار على مختلف مناطق الدولة وانخفاض في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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تتأثر الدولة اعتباراً من يوم غد الأحد بحالة من حالات عدم الاستقرار الجوية نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي يصحبه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب، حيث تهطل أمطار تكون متفاوتة الشدة على مختلف مناطق الدولة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ونتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً من يوم غد إلى الثلاثاء المقبل تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة ويتخللها السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان خاصة مع السحب الركامية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وتزداد كميات السحب تدريجياً ليلاً وصباح الأحد على الجزر وبعض المناطق الغربية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن يكون طقس الأحد غير مستقر وغائم جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد على مناطق متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وسجلت أدنى درجة حرارة أمس على الدولة بمقدار 4.2 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 4:45 صباحاً، كما سجلت أعلى درجة في عجمان بمقدار 26.6 درجة مئوية عند الواحدة ظهراً.

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