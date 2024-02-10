شرطة دبي تحذر من خروج الركاب من نوافذ المركبات

المصدر: دبي - البيان

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دعت القيادة العامة لشرطة دبي إلى توخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة، مُحذرة السائقين من تعريض حياتهم أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وذلك عن طريق السماح لهم بالخروج من نوافذ المركبات أو الجلوس فوق أسطحها في أثناء سيرها، مشيرةً إلى أن العام الماضي شهد وقوع 5 حوادث مرورية نتج عنها 5 إصابات مُتفاوتة نتيجة سقوط أشخاص من مركبات.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن خروج الأشخاص من نوافذ المركبة أو الجلوس على سطح المركبة في أثناء سيرها سلوك خطأ، يُعرض حياتهم أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، مشيراً إلى أن مرتكب هذه المخالفة لا يُعفى من العقوبة التي نص عليها قانون السير والمرور الاتحادي، وهي حجز المركبة 60 يوماً وغرامة قدرها 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، إضافة إلى تطبيق قرار المرسوم 30 لسنة 2023 في شأن حجز المركبات التي تصل قيمة فك حجز المركبة فيها إلى 50 ألف درهم.

وبين اللواء المزروعي أن الخروج من النوافذ أو الجلوس فوق سطح المركبة يُعد من السلوكات السلبية التي يُمارسها بعض السائقين، ما قد يعرض الأشخاص للسقوط المفاجئ في حال التعرض لحادث مروري أو التوقف المفاجئ للمركبة لأي سبب آخر ثم قد يتعرضون لحوادث الدهس من المركبات القادمة من الخلف.

وأكد اللواء المزروعي، أن الحد من الحوادث المرورية مسؤولية جماعية مُشتركة بين الشرطة والمجتمع بفئاته المختلفة، وأن الكثير من الحوادث المرورية التي تقع يمكن تجنبها، لأنها تنشأ في الأغلب من عدم الالتزام بقوانين السير والمرور، مضيفاً إن السلامة المرورية واجب ومسؤولية يتشارك فيها الجميع من دون استثناء، ثم لا بد من تضافر جهود شرائح المجتمع كافة، وضرورة الالتزام بالسلوكات الإيجابية، والتحلي بالمسؤولية تجاه أنفسهم والآخرين عبر التزامهم قانون السير والمرور.

ونبه اللواء المزروعي إلى أن الإدارة العامة للمرور سجلت العام الماضي، 1183 مُخالفة ذات علاقة بقيادة السائقين لمركبات بطريقة تعرض حياتهم أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وحجزت 707 مركبات.

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