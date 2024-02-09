افتتاح «ون زعبيل» يهدي دبي 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس

المصدر: البيان

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من خلال عرض ضوئي مذهل مدته 7 دقائق، سيطر منتجع "ون زعبيل" على أفق دبي، معلناً الافتتاح الرسمي لمنتجع "ون آند أونلي ون زعبيل"، أول منتجع عمودي حضري للعلامة.

أدى هذا العرض ثلاثي الأبعاد، الذي سجل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية، إلى تحويل واجهة المبنى لتعكس التصميم المستقبلي والمبتكر لأحدث أيقونة معمارية في دبي. فقد تم إنارة البرجين المزدوجين وذا لينك أطول دعامة في العالم معلقة على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض وتربط بين جانبي المبنى.

وتحتفل الشاشة المرئية المذهلة بتصميم ون زعبيل الرائد مع الرسوم المتحركة الحركية التي ترمز إلى البراعة التقنية المتقدمة للبناء التي يخفيها المظهر الخارجي الأنيق اللامع، وصور الهندسة المعمارية العربية التقليدية، التي تعرض ازدواجية ون زعبيل ودبي، كمكان يتعايش فيه الحديث والتقليدي.

ويمتد العرض ثلاثي الأبعاد، الذي ابتكرته الوكالة الإبداعية Bureau Béatrice خصيصاً للافتتاح الكبير لمنتجع ون آند أونلي الجديد، الذي يتمد على مساحة 29,100 متر مربع ويحطم ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس، بما في ذلك:

أطول خريطة إسقاط في العالم

أكبر خريطة إسقاطيه معمارية مؤقتة في العالم

أكبر شاشة عرض شبكية في العالم

وسيقام العرض ثلاثي الأبعاد مباشرةً كل مساء من الجمعة 9 فبراير إلى السبت 11 فبراير 2024 من الساعة 8:00 مساءً حتى منتصف الليل.

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