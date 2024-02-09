أمطار الخير تعم الإمارات ابتداءً من الأحد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثّر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وأشار المركز إلى أن طقس يوم الأحد سيشهد عدم استقرار وسيكون غائماً جزئياً إلى غائم، يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد على مناطق متفرقة. فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس يوم السبت صحواً إلى غائم جزئيا، وتزداد كميات السحب تدريجياً ليلاً حتى صباح الأحد على الجزر وبعض المناطق الغربية والساحلية، مع فرصة سقوط أمطار، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تميل للارتفاع، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز الوطني للأرصاد إلى أن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرّقة، خاصة شمالاً وشرقاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز