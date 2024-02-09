مشاركة لاتينية واسعة في القمة العالمية للحكومات

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تشهد فعاليات الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات 2024، مشاركة لاتينية واسعة، حيث يشارك رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو كروز، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، أوسكار موريسيو ليزكانو، ووزير العمل وتشجيع التوظيف في بيرو، دانيال موراتي روميرو، ووزير العدل في باراغواي، أنخيل بارشيني، إضافة لمشاركين آخرين.

وتشارك الحكومات اللاتينية في أعمال القمة، لبحث التحديات التي تواجهها، ومنها الفقر والهجرة والتغير المناخي والتي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال سعادة لويس ألفونسو دي ألبا، سفير المكسيكلدى الدولة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": "المنتديات مثل القمة العالمية للحكومات لها قيمة في إدماج مستويات مختلفة من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تلعب دورا متزايد الأهمية في الساحة الدولية".

وأشاد السفير المكسيكي ، بدولة الإمارات لاستضافتها اجتماعات القمة، مشيراً إلى أن مشاركته تأتي لتبادل التجارب وتحديد الحلول للتحديات التي تتطلب تعزيز التعاون الدولي .

وأضاف أن أولويات المكسيك هي تقليل الفجوة في الدخل وتعزيز المعيشة للسكان برؤية إقليمية وليس فقط وطنية.

وتشهد القمة مشاركة عدد من الدبلوماسيين من فنزويلا وغواتيمالا لتميثل بلديهما في الحدث العالمي.

وتشهد القمة التي تعقد من 12 إلى 14 فبراير الجاري،تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل"، مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية ورواد الفكر والقطاع الخاص الذين يسعون لتعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الحكومات، بهدف تحسين جودة حياة مواطنيها.

وتغطي القمة ستة محاور رئيسية، من خلال 15 منتدى عالمياً وأكثر من 110 حوارات و جلسات تفاعلية .

بالإضافة إلى ذلك، ستطلق القمة المسح الوزاري العالمي، حيث يتم دعوة الوزراء من جميع أنحاء العالم لمشاركة أفكارهم حول قضايا و تحديات عالمية حاسمة بهدف إيجاد الحلول الناجعة لها.

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