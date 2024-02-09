«رمّاس» يجيب على 8.5 ملايين استفسار منذ إطلاقه في 2017

المصدر: البيان

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يسهم «رمّاس»، موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي المُعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في إثراء تجربة متعاملي الهيئة بفضل قدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق وفوري باللغتين العربية والإنجليزية، مع ضمان تجربة استخدام آمنة وفعالة. وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم، وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتفاعل مع المتعاملين والرد على استفساراتهم.

وفي عام 2023، أجاب "رماس" على 1,835,179 استفساراً، بزيادة قدرها 39% مقارنة بعام 2022 حيث أجاب على 1,319,708 استفسارات. ومنذ إطلاقه في عام 2017 وحتى نهاية 2023، أجاب "رمّاس" على أكثر من 8.5 مليون استفسار عبر قنوات التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص على توفير خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة بالاستفادة من التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة. ونولي أهمية كبرى للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات وتعزيز مكانة الهيئة محلياً وعالمياً من حيث تجربة المتعاملين وسهولة الحصول على الخدمات. ويسهم استخدام الهيئة للذكاء الاصطناعي التوليدي في موظف الهيئة الافتراضي "رمّاس" في إثراء تجربة المتعاملين حيث يتميز بقدرته على التعلم واستيعاب متطلبات المتعاملين وتحليلها بناءً على المعطيات والبيانات المتوفرة.

إضافة إلى قدرته على التعلم، يوفر "رمّاس" خدمات إنجاز المعاملات وتوفير المعلومات عن طريق الاختيار من قائمة الخدمات أو عبر الأسئلة المباشرة. ويقدم "رمّاس" 11 خدمة إجرائية مثل خدمة "الدفع السهل" وعروض "متجر ديوا"، إضافة إلى معلومات عن 200 خدمة وخاصية لجميع فئات المعنيين بما في ذلك المتعاملين، والمطورين، والموردين، والشركاء، وغيرهم.

يشار إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي، يمكنه إنتاج النصوص والصور والمحتوى المتنوع بناءً على بيانات التدريب الخاصة به. وبدأت هيئة كهرباء ومياه دبي استخدام تقنية "تشات جي بي تي" أحد أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي انتشاراً، منذ إبریل 2023 عبر "رمّاس" المتاح على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة "أليكسا" الذكية من أمازون، ومنصّة مساعد غوغل والروبوتات، إضافة إلى منصة "واتساب بزنس" على الرقم 046019999.

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