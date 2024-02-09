مبادرة "عبر الحدود" من موانئ دبي العالمية تدعم تطوير لعبة الكريكيت الشعبية في دولة الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية، عن توسيع نطاق مبادرتها العالمية "عبر الحدود" لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن إطار مهمّتها الهادفة إلى تنمية القاعدة الشعبية للعبة الكريكيت حول العالم، من خلال التبرع بمجموعات الأدوات والمعدّات والمرافق اللازمة لمراكز ممارسة اللعبة حول العالم، عبر توظيف 50 حاوية شحن مُعاد استخدامها.

وتمّ الإعلان عن توسيع برنامج المبادرة ليشمل دولة الإمارات خلال حفل إطلاق أقيم في المقر الرئيسي لمجموعة موانئ دبي العالمية في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي، بحضور عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي و المدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" – دول مجلس التعاون الخليجي، ودانييل فان أوتيرديك، رئيس الاتصالات في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وأسطورة الكريكيت هاربهاجان سينغ.

وخلال حفل الإطلاق، تم الكشف عن حاوية الشحن الرابعة المُعاد تصميمها، والتي تحوي مرافق تغيير الملابس والتخزين الآمن ولوحة النتائج والقاعدة الثلاثية المحمولة. وقام الفنان السعودي ماجد أحمد، بتصميم الحاوية تكريماً للإنجازات الاستثنائية لسفير مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ساشين تيندولكار في لعبة الكريكيت، وذلك باعتماد أسلوبه الفريد من نوعه في تصاميم الخط العربي التقليدي ورسومات الجرافيتي العصرية على الجدران. وستوضع الحاوية الرابعة في أكاديمية فيكتوريا للكريكيت في جامعة سكاي لاين إمارة الشارقة، حيث ستوفر مساحة متعدّدة الوظائف للاعبي الكريكيت الناشئين.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي و المدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" – دول مجلس التعاون الخليجي: « تُمثل هذه المبادرة خطوة مهمة على مسار التزامنا بدعم لعبة الكريكيت على المستوى الشعبي، ونتطلّع إلى ترسيخ جذور هذه اللعبة ودعم شعبيتها في منطقتنا، نظراً لتاريخ دولة الإمارات الحافل باستضافة مباريات الكريكيت العالمية. ونحن سعداء بوصول مبادرة "عبر الحدود" إلى شواطئنا؛ حيث تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية لابتكار بيئة ودّية مُلهمة لتحفيز المجتمعات المحلية ولاعبي الكريكيت الناشئين، تُعزّز شعورهم بالانتماء وشغفهم بالرياضة التي تتجاوز الحدود والثقافات".

وعبّر هارباجان سينغ، سفير بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت" (ILT20) عن مشاعره حول إطلاق المبادرة في دبي، وقال: "من الرائع أن نشهد على جهود مجموعة موانئ دبي العالمية للارتقاء باللعبة من خلال مبادرة "عبر الحدود"، بعد متابعتنا لقوة تأثير الكريكيت وازدهار اللعبة على مستوى النخبة في دولة الإمارات عبر بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت" (ILT20)، ومن المشجّع أن نرى التزام موانئ دبي العالمية بإنشاء منظومة لعبة مستدامة تتيح أمام الشباب فرصة للمشاركة في هذه الرياضة الرائعة".

واعتمدت المرحلة الجديدة من مبادرة "عبر الحدود" على إطلاقها الناجح في كأس العالم للكريكيت للرجال الذي نظمه المجلس الدولي للكريكيت في الهند خلال شهر أكتوبر الماضي؛ حيث تعهّدت مجموعة موانئ دبي العالمية خلال البطولة بتسليم 2500 مجموعة من أدوات اللعبة إلى أندية الكريكيت الشعبية، وكشفت عن حاوياتها الثلاث الأولى التي قدمت 800 مجموعة من الأدوات والمعدّات إلى الأندية المحلية التي تحتاجها.

وتتواصل مبادرة "عبر الحدود" خلال بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت" (ILT20) بفضل جهود مجموعة موانئ دبي العالمية الهادفة إلى تعزيز التزامها بتطوير اللعبة من خلال التزامها بتقديم مجموعة إضافية من الأدوات مقابل كل 6 ضربات يتم تنفيذها خلال البطولة، لدعم القاعدة الشعبية للعبة الكريكيت في المنطقة.

ومن جانبه، قال ماجد أحمد، الخطاط المعاصر وفنان الجرافيتي السعودي المقيم في دبي: "تشرفني المشاركة في تصميم اللوحة الجدارية وتوظيف فنون الجرافيتي العصرية والمدمجة مع الخط العربي التقليدي لتصوير لاعب الكريكيت العالمي ساشين بأسلوب محلي. وأعتبر أن توفير المعدّات والأدوات اللازمة لدعم قاعدة لعبة الكريكيت الشعبية أمر في غاية الأهمية لتحفيز الشباب على ممارسة شغفهم بهذه اللعبة، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم، في المجالات الفنية أو الرياضية".

وسيكون مقرّ الحاوية الرابعة من مبادرة "عبر الحدود" في أكاديمية فيكتوريا للكريكيت في الشارقة، على أن يتمّ التبرع بمجموعات أدوات اللعبة لمبادرات الكريكيت الشعبية في جميع أنحاء المنطقة؛ لتستفيد منها أكثر من 30 أكاديمية في أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك؛ مجلس الإمارات للكريكيت، وأكاديمية "جي فورس للكريكيت"، وأكاديمية "ماكستالنت جلوبال سبورتس"، وأكاديمية "إم إس".

وبدوره، قال أندرو راسل، مدير بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت" (ILT20): "من المؤكد أن لعبة الكريكيت في دولة الإمارات تشهد نموّاً ملحوظاً، مع تأثير كبير للمبادرات التي تطلقها مجموعة موانئ دبي العالمية في إطار التزامها الواضح بدعم القاعدة الشعبية للعبة في جميع أنحاء العالم، وشراكتها مع بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت" (ILT20)، والآن وصول مبادرة "عبر الحدود" إلى دولة الإمارات تأكيداً على مواصلة دعمها الرائع لهذه اللعبة على كافة المستويات في المنطقة".

وفي إطار تعهّدها الممتد لخمس سنوات، ستواصل مجموعة موانئ دبي العالمية الاستفادة من شبكتها العالمية المترابطة، ومن قدراتها اللوجستية الذكية عبر 75 دولة وستّ قارات في توزيع الحاويات المُعاد استخدامها ضمن مواقع استراتيجية حول العالم؛ حيث قامت بتقديم ثلاث حاويات لمبادرة "عبر الحدود" في مومباي وأحمد أباد وتشيناي كجزء من فعاليات استضافة الهند لبطولة العالم للكريكيت للرجال من المجلس الدولي للكريكيت في عام 2023.

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