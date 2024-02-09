سيف بن زايد يشهد حفل تخريج كلية الشرطة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج كلية الشرطة لدورات المرشحين الـ(35)، والجامعيين الـ(36)، والجامعيات الـ(20)، والدفعة الثانية من الطلبة الموفدين من الدول الصديقة.

وهنأ سموه الخريجين وأسرهم على جهودهم المتواصلة، داعياً سموه إياهم إلى بذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن الغالي ليسهموا بذلك في جهود الدولة ومسيرتها التنموية الحضارية.

حضر حفل التخريج، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي ومعالي محمد صالح بن بدوة الدرمكي، وسعادة المستشار سيف الشعفار واللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة إلى عدد من الوزراء والقادة العامين للشرطة بالدولة وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء من المجلس الوطني الاتحادي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والضباط المتقاعدين بوزارة الداخلية ورؤساء وفود الطلبة الخريجين من الدول الشقيقة والصديقة، وأولياء أمورهم.

وكرم سموه الطلبة الأوائل على الدفعات التي تم تخريجها وشمل التكريم الطلبة المرشحين خليفة خالد سعيد راشد الوحشي، لحصوله على سيف الشرف والأول في المجموع العام والأول في الرماية والأسلحة والأول في المهارات الأكاديمية، وهزاع حسين أحمد علي الواحدي، لحلوله ثانياً في المجموع العام، وحمدان راشد سعيد اليماحي، صاحب الترتيب الثالث في المجموع العام، وسيف عبيد علي عبيد التميمي، الأول في الرياضة، ومنصور محمد راشد القراعة النعيمي، الأول في المشاة، وعبدالله طالب راشد سعيد البلوشي، الأول في التدريب التخصصي والأول في الكفاءة القيادية والمسلك، وراشد سليمان الكعبي، الأول في التطبيق العملي.

وحل الطالب الجامعي محمد مصبح راشد الزحمي، الأول ترتيباً في المجموع العام، وحققت الطالبة الجامعية عذراء محمد سعيد المسكري، الترتيب الأول في المجموع العام من الطالبات الجامعيات.

وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بدفعة الطلبة الموفدين من الدول الصديقة (35) طالباً وطالبة من (14) دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، تركيا، أستراليا، البرازيل، كولومبيا، كوراساو، أندونيسيا، أوزبكستان، أوروبا، مالطا، الباهامس، الكونغو، نيجيريا.

وحصلت الطالبة الجامعية دريدسون جونسون من الولايات المتحدة الأمريكية على المركز الأول بدفعة الطالبات، وحصل الطالب ريموند إبزادي من جمهورية مالطا على المركز الأول بدفعة الطلاب.

وكانت الطالبة الجامعية ثيمة نعمة أوسيبا من دولة كوراساو ثانيةً في المجموع العام فيما جاءت الطالبة الجامعية تريسي هوتشينغز من كندا في الترتيب الثالث على المجموع العام.

فيما حصل الطالب الجامعي رايس توماس ماكليستر من أستراليا على المركز الثالث في المجموع العام، والطالب الجامعي جيمس ريتشارد مارتينيز من الولايات المتحدة الأمريكية على الأول في الكفاءة القيادية، والطالبة الجامعية آنا ويسا من الولايات المتحدة الأمريكية الأولى في الكفاءة القيادية.

وبلغ عدد الخريجين (235) من الطلبة المرشحين، و(35) من الموفدين الأجانب، و(19) طالبة في دفعة الجمعيات، و(88) في دفعة الجامعيين.

وبدأ حفل التخريج بوصول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث استأذن قائد الاستعراض من سموه، البدء بمراسم حفل التخرج، مقدمين العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم القانوني على الإخلاص للإمارات ورئيسها واحترام دستورها وقوانينها، والعمل بصدق وأمانة وطاعة كل ما يصدر إليهم من أوامر، وجرى بعدها تسليم علم الكلية من الدفعة الخريجة إلى الدفعة التي تليها، حيث عزفت الموسيقى سلام العلم والسلام الوطني، ثم هتف الخريجون بعدها ثلاثاً بحياة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منشدين شلة وطنية تتغنى بمنجزات الوطن برؤية القيادة الرشيدة.

والتقط الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان صورة تذكارية مع الطلبة الخريجين، وعدد من كبار الحضور.

ورفع العميد وليد الشامسي، قائد كلية الشرطة، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من حماة الوطن باسم الكلية، أسمى أمنيات الولاء والشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيراً إلى أن الخريجين هم نتاج الدعم الذي يقدمه سموه لكلية الشرطة لتكون صرحاً شامخاً من صروح الأمن والعزة والشرف.

وتقدم بالشكر والتقدير أيضا للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على متابعة سموه المباشرة والتي سمحت لكلية الشرطة بأن تكون من أفضل الكليات الشرطية وشكر سموه على تشريفه حفل تخريج كلية الشرطة لهذا العام.

وأشار قائد الكلية إلى التحاق الدفعة الثانية من الطلبة الموفدين بكلية الشرطة ضمن عمل تكاملي دولي بالتعاون مع جمعية قادة الشرطة، الأمر الذي يعكس السمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية قيادتها الرشيدة.

فيما وجه كلمة للخريجين، مبتدئاً بالمباركة والتهنئة لهم ولذويهم بهذا الإنجاز والتخرج، ودعاهم لبذل المزيد من الجهد والتحلي بالقيم الأصيلة لشعب الإمارات، والمثابرة والجد والعطاء والولاء، وتعزيز العمل الشرطي والأمني، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في حياتهم العملية.

وفي ختام كلمته ثمن باسم كلية الشرطة وكوادرها، دعم قيادتنا الرشيدة المتواصل، ورؤيتها الثاقبة، وجدد باسم كافة العاملين العهد والولاء وصدق الحب والانتماء للقيادة الرشيدة.

وأعرب الطلبة المتفوقون بعد حفل التخريج عن فرحهم وسعادتهم وفخرهم بما تحقق من إنجاز وأهدوا هذا التميز إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الأصيل، مؤكدين استعدادهم وحماسهم للالتحاق بإخوانهم في خدمة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره معاهدين الله بأن تتواصل الجهود والعطاء ليسهموا في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

وأكد أولياء أمور الطلبة المتفوقين عن فخرهم بأبنائهم أبناء الإمارات، وعن سعادتهم البالغة في هذا التفوق، داعين الخريجين إلى مواصلة العطاء والجهود في سبيل رفعة الوطن، والحفاظ على سمعته الطيبة، وموقع الإمارات المتقدم على سلم التنافسية الدولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز