عبدالرحمن العور: 20 ألف مواطن استفادوا من خدمات الإرشاد المهني لـ«نافس»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن برنامج «نافس» يقدم خدمات الإرشاد المهني للكفاءات الوطنية، والتي أسهمت في إرشاد أكثر من 20 ألف مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى البرامج النوعية التي تستهدف استقطاب المواطنين، مشيراً إلى نجاح البرنامج في إدماج قرابة 2300 مواطن ومواطنة في 17 تخصصاً في القطاع الصحي. وقال إن إجمالي عدد الطلبة المنتسبين لبرنامج القطاع الصحي، المتخصص في رفد القطاع بالكوادر المواطنة المتخصصة، وصل إلى 2370 طالباً وطالبة على مقاعد الدراسة على مستوى الدولة، منذ عام 2022 وحتى بداية العام الجاري 2024.

تخصصات

وأوضح خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، أن الوزارة عكفت على دراسة العرض والطلب للقطاع الصحي، الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق التخصصات المستهدفة، لتشمل التخصصات الصحية والصحية المساندة، وعليه تم تعديل نطاق البرنامج بكافة المستويات وتوسيع قاعدة الشركاء، بحيث يضم برامج الدبلومات التخصصية، ووصل عدد البرامج إلى 6 دبلومات إلى جانب برامج تخصصات البكالوريوس التي يبلغ عددها 11 برنامجاً.

وبلغ إجمالي عدد الطلبة في البرامج الأكاديمية المقدمة لطلبة البكالوريوس 1796، وإجمالي عدد الطلبة في برامج الدبلوم 601 طالب وطالبة، وشملت 14 تخصصاً طبياً هي، مساعد أسنان، التخدير، علوم الصحة العام، المختبرات، العلاج الطبيعي، الخدمات الطبية الطارئة، الصيدلة، فني صيدلة، طب الطوارئ، إدارة المعلومات، التصوير الطبي بالأشعة، مساعدة الرعاية الصحية، التمريض، وعلوم المختبرات.

ولفت معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور إلى أن القطاع الصحي بالدولة يحظى باهتمام الحكومة التي تسعى دائماً لتطوير القطاع بشكل مستدام يتماشى مع استراتيجياتها، نظراً لما يقدمه من خدمات تلبي احتياجات المجتمع.

تعاون

وبين أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على استهداف نحو 340 منشأة ضمن قرار رفع نسب التوطين في المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، فضلاً عن استهداف 700 منشأة ضمن قرار توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين 20 - 49 عاملاً.

وأضاف معالي وزير الموارد البشرية والتوطين: لقد أقرت الحكومة حزمة من السياسات والقرارات ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل والتي أسهمت في دفع عجلة التوطين وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من أبرزها قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن مبادرات وبرامج «نافس» ووضع مستهدفات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، تطبق على المنشآت التي يكون عدد العمالة فيها 50 عاملاً فأكثر، وتلتزم هذه المنشآت بالتالي برفع نسب التوطين الحالية بمعدل نمو 2 % سنوياً في الوظائف المهارية، ورفع نسب التوطين بمعدل إجمالي لا يقل عن 10 % حتى عام 2026.

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