انعقاد البرلمان العربي للطفل 24 فبراير

المصدر: الشارقة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تستضيف إمارة الشارقة من 18 حتى 27 فبراير الحالي وفود الدول العربية المشاركة في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل المقرر عقدها في 24 فبراير تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي بعيون الأطفال العرب».

وتعكس استضافة الشارقة للفعاليات المصاحبة للجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل التزامها الراسخ بتوفير بيئة تشجع على تطوير وتعزيز قدرات الأطفال مساهمةً في تحقيق أهداف البرلمان العربي للطفل وتطوير مواهبهم لتمثيل الطفولة العربية من خلال البرامج التعليمية والترفيهية والجولات السياحية التي ستسهم في تنمية مهاراتهم وإثراء خبراتهم.

وقال أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل: «نحن ملتزمون بتعزيز نمو وإبداع الأطفال العرب وهذه الجلسة هي فرصة لتحقيق ذلك بشكل ملموس من خلال الفعاليات والبرامج التي ستقام في الشارقة، مشيراً إلى أن تخصيص عنوان الجلسة «الذكاء الاصطناعي بعيون الأطفال العرب» يعد نافذة تطل على مستقبل مشرق يستند إلى تكنولوجيا متطورة ستشكل جزءاً أساسياً من تطور العالم الحديث».

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