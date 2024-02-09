محمد الشرقي: دور محوري للمسح الاقتصادي في التطوير واتخاذ القرارات

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية مشروع المسح الاقتصادي في تحديث قواعد البيانات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، منوهاً سموه بدورها المحوري في اتخاذ القرارات المستقبلية، وتطوير الاقتصاد الوطني للإمارة، بما يعزز رفاهية المجتمع، وتطوير جودة حياة أفراده

جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على نتائج مشروع المسح الاقتصادي الذي عمل عليه المركز.

كما تم استعراض أهداف ونتائج المسح، واستخراج المؤشرات الاقتصادية، ومساهمته الفاعلة في إعداد خطط التنمية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها، وتصحيح مسارها.

ونوّه سموه، بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لكافة مراحل المسح ومتطلبات عمله، بما يسهم في تنفيذه، وتحقيق أهدافه السنوية، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، التي تتواءم ورؤية الدولة وخططها التنافسية.

وتقدّم الدكتور إبراهيم سعد، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم ومتابعة سموه لعمل المركز ونتائج مشاريعه.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز