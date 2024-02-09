«دبي الصحية» تفتتح مركز طب الأجنة في مستشفى لطيفة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي الصحية، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، عن افتتاح مركز طب الأجنة بمستشفى لطيفة بدعم من مجموعة الطاير، حيث يُعنى المركز بحالات الحمل الحرجة ويوفر الرعاية المتخصصة للنساء الحوامل.

وتم افتتاح المركز بحضور الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة وعضو مجلس إدارة دبي الصحية، والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، والدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية والمدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، وأحمد الطاير، عضو مجلس إدارة مجموعة الطاير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

4 ملايين

وتم إنشاء المركز بدعم سخي بقيمة 4 ملايين درهم من قبل مجموعة الطاير تلقته مؤسسة الجليلة التي تقود مهمة العطاء في دبي الصحية، تكريماً لذكرى شيخة عبدالله بن كلبان، وذلك بهدف دعم جهود دبي الصحية في تقديم رعاية تتمحور حول المريض من خلال نظامها الصحي الأكاديمي المتكامل.

ويتمتع المركز بإمكانات وأجهزة عالية الجودة والدقة تضمن الرعاية الفائقة لأكثر الحالات تعقيداً، كما يقوم فريق متكامل من أخصائيي الأطفال والولادة بتقديم رعاية شاملة للأم والطفل طوال فترة الحمل لغاية الإنجاب، بهدف تخفيف المتاعب الصحية لكليهما مستقبلاً.

تعاون

وأشادت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، وعضو مجلس إدارة دبي الصحية بافتتاح المركز وقالت: «يسعدنا التعاون مع مجموعة الطاير التي أسهمت تبرعاتها السخية في إنشاء وافتتاح مركز طب الأجنة في مستشفى لطيفة، وتسهم شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة الطاير في تعزيز الصحة العامة ورفاه المجتمع ». ومن جانبه قال أحمد الطاير، عضو مجلس إدارة مجموعة الطاير: «يشرفنا كعائلة رد جزء من الجميل لدولة الإمارات، الدولة التي لم تتوان في رعاية أبنائها وكل من على أرضها، وتوفير كل سبل الرفاه لهم وللأجيال القادمة.

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