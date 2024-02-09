إنجاز عالمي لـ«إقامة دبي» بحصولها على «المؤسسة الحكومية المبتكرة»

المصدر: دبي - البيان

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حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إنجازاً عالمياً بحصولها على شهادة (المؤسسة الحكومية المبتكرة) من معهد الابتكار العالمي (CGInO) بمستوى ( ممتاز)، حيث تعتبر بذلك أول جهة حكومية مختصة بالهجرة والجوازات تحصل على هذا التصنيف على مستوى العالم، بموجب اطلاع معهد الابتكار العالمي على استراتيجية الابتكار بإقامة دبي واتجاهاتها، ومجالات وقنوات تطبيقها وارتباطها بالرؤى المستقبلية للإدارة في تعزيز جهودها الاستباقية.

وأكد المقدم فيصل عبدالله بن بليلة، مدير مركز الابتكار والمستقبل أن حصول «إقامة دبي» على هذا التصنيف يعد إضافة مهمة لإنجازاتها، التي ارتقت إلى مرتبة العالمية، من خلال استيفائها لكافة الشروط والمعايير المتعلقة بتقييم الإنجاز، وتقدير قيمته وأهميته، حيث قطعت الدائرة شوطاً طويلاً في ميدان الابتكار، من خلال تهيئة البيئة الملائمة، وإطلاق القدرات الخلاقة للمبدعين والمبتكرين، ورعاية أصحاب المواهب من كوادرها البشرية، وتقديم الدعم لهم من خلال مختبر الابتكار، الذي حصل بدوره على شهادة اعتماد مختبر الابتكار( AInL)، وذلك وفقاً للمواصفات العالمية لاستيفاء أعلى معايير دعم وممارسة الابتكار، ليصبح المختبر ضمن مختبرات الابتكار المعتمدة عالمياً، ومطابقته للمواصفات العالمية.

ويعد معهد الابتكار العالمي الجهة الرائدة عالمياً في تقديم الشهادات المهنية والاعتماد والعضويات في مجال الابتكار، حيث يهدف المعهد الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له، إلى تطوير إمكانات الأفراد، وإحداث تحول في مسار إنجازات المؤسسات، من خلال تعزيز مهارة الابتكار.

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