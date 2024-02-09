اتفاق بين بريديّ الإمارات وقطر لتسهيل الشحن

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «بريد الإمارات»، المشغل البريدي الرسمي في الدولة، الذراع البريدية لمجموعة «7X»، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة القطرية للخدمات البريدية «بريد قطر»، المزود الوطني للخدمات البريدية في هذا البلد الشقيق، لتسهيل عمليات الشحن لقطاع التجارة الإلكترونية بين الدولتين.

وقع الاتفاقية خلال حفل أُقيم في مبنى بريد قطر، كل من عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «7X»، وفالح محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية.

وبموجب بنود هذه الاتفاقية، يتعاون الطرفان لتوصيل المنتجات التي يشتريها المتعاملون داخل دولة قطر من تجار التجزئة عبر الإنترنت من الإمارات من خلال منصة «كونيكتيد» المملوكة لبريد قطر.

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