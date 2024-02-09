سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس لاوس

المصدر: فينتيان - وام

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قدم الدكتور بدر عبدالله المطروشي أوراق اعتماده إلى ثونجلون سيسوليث، رئيس جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية، سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدولة الإمارات لدى لاوس، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية، التي جرت بالقصر الرئاسي بالعاصمة فينتيان.

ونقل السفير الدكتور بدر المطروشي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس جمهورية لاوس وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمل رئيس جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

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