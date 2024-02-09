«بيت الخير» تطلق أول خدمة إلكترونية في الإمارات لتقديم الدعم الغذائي

المصدر: دبي - رامي عايش

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أطلقت جمعية بيت الخير خدمة جديدة تحت مسمى «ساعد تسعد»، تمت إضافتها ضمن تطبيقها الذكي، لتسمح بتقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين، من خلال إشراك المحسن في اختيار الحالة، التي يود دعمها، وقيمة الكوبون الغذائي، الذي يرغب بإرساله له، ويمكنه توكيل الجمعية بتسليم الكوبون للمستهدف من هذه الخدمة، كما يمكن للمتبرع شراء الكوبونات وتوصيلها بنفسه للحالة إذا رغب بذلك.

وتأتي المبادرة تتويجاً لجهود الجمعية.

وتتيح هذه الخدمة التبرع بالمواد الغذائية، وتسمح بمشاركة المتبرع في اختيار المحتاج الذي يود مساعدته، لمعرفته بأنه قد يتعفف عن السؤال رغم ظروفه الصعبة، فيقوم المحسن بتحديد قيمة السلة أو الكوبون الغذائي، ويبلغ الجمعية باسم المستحق وعنوانه، ليقوم الفريق الميداني بتسليمه المساعدة سواء كانت سلة غذائية أو كوبونات يشتري بها ما يريد من متاجر البيع بالتجزئة.

و أوضح عيدروس أحمد، رئيس قسم تقنية المعلومات في الجمعية، مزايا هذه الخدمة، وقال: «تتميز «ساعد تسعد» بأنها أول خدمة إلكترونية مبتكرة، لتقديم الدعم الغذائي على مستوى الدولة، حيث يمكن للمتبرع من خلال هذه الخدمة اختيار الشخص الذي يود مساعدته، أو إهداءه، خاصة أن البعض لديه معارف أو أصدقاء يحرجون من قبول المساعدة، وبالتالي يمكن مساعدتهم عن طريق هذه الخدمة بتحديد قيمة السلة الغذائية أو الكوبون الغذائي مع إبلاغ الجمعية باسم المستحق وعنوانه، وتتكفل بدورها بتوصيل المساعدة للشخص المحدد».

وأضاف: «يمكن التبرع بسلة غذائية بقيمة 300 درهم، وهناك سلة أكبر حجماً بقيمة 500 درهم، أما كوبونات المشتريات فهي تشمل فئتين بقيمة 200 درهم و300 درهم، ويمكن لمن يرغب بتقديمها كهدية شخصية أن يقتنيها ويسلمها بنفسه لمن يريد، وكذلك هناك خيار آخر بسداد قيمة السلة أو الكوبونات لتتكفل الجمعية بتوصيلها لإحدى الأسر المتعففة المسجلة في قاعدة البيانات لديها».

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