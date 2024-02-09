سيف بن زايد يشهد منافسات اليوم الخامس من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منافسات اليوم الخامس والأخير من النسخة الخامسة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، المقامة في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، واللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وممثلي الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، وقادة الفرق التكتيكية على مستوى العالم.

واطلع سموه على مجريات تحدي «الموانع»، الذي يعتبر التحدي الأخير من ضمن 5 تحديات، بدأت منذ يوم السبت الماضي، ضمن الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة، والفرق التكتيكية على مستوى العالم.

كما اطلع سموه على القدرات العالية للعناصر المشاركة في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والمستويات التي وصلت إليها هذه الفرق والوحدات الخاصة من الاحترافية والتدريب المتخصص لخوض المنافسات، والتغلب على التحديات المختلفة.

والتقى سموه قادة الفرق التكتيكية المشاركة في التحدي، إلى جانب لقائه فريق شرطة أبوظبي من العنصر النسائي، الذي يشارك للمرة الأولى في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، مثنياً على جهود عضوات الفريق في خوض منافسات التحدي على مدار أيامه الخمسة.

وأشاد سموه بالنسخة الخامسة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والتي تعد الأكبر من حيث عدد الفرق المشاركة، والتي وصلت إلى 73 فريقاً من مختلف دول العالم، وشهدت ارتفاعاً في مستوى المنافسة من قبل كافة الفرق.

من جانبه تقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للدعم الكبير لجميع قيادات الشرطة على مستوى الدولة ووحداتها الخاصة، والتي شاركت في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وأظهرت مستويات متقدمة من حيث الاحترافية والتنافسية والجاهزية.

وقال معاليه: «إن متابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لبطولة الفرق التكتيكية أسهم في تطويرها عاماً بعد عام، منذ انطلاقها عام 2019، إلى أن وصلت هذا العام إلى النسخة الخامسة بمشاركة كبيرة من مختلف دول العالم». وبين معاليه أن المشاركات من مختلف دول العالم رفعت من مستوى التنافسية من قبل الفرق التكتيكية، إلى جانب تعزيز الهدف من التحدي، والمتمثل في ضمان كفاءة الأجهزة الأمنية في مختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة، ودرجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر.

وختم معاليه: «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية مكن المشاركين على مدار الأيام السابقة من الاطلاع على مختلف المهارات والتكتيكات، وأنظمة العمل والمعدات الخاصة، التي تستخدمها الفرق التكتيكية في أداء مهامها بكفاءة وفاعلية»، مشيداً بالمستوى المرتفع للفرق المشاركة والتحضيرات العالية من قبل بدء التحدي.

وفي نتائج اليوم الأخير اكتسح فريقا القيادة العامة لشرطة دبي صدارة المجموع العام لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، حيث حصد فريق شرطة دبي«B» المركز الأول في المجموع العام بحصوله على 325 نقطة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز