شرطة عجمان تعرض دراجتين ذكيتين

المصدر: عجمان- عصام الدين عوض

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عرضت القيادة العامة لشرطة عجمان، خلال فعاليات شهر الابتكار والتي أقيمت صباح أمس بمرسى عجمان، دراجتين هوائيتين ذكيتين، إحداهما دراجة هوائية إعلامية، ومختصة بنقل الفعاليات الإعلامية، والأخرى دراجة سياحية، تعمل في المناطق السياحية، بهدف التواصل مع الجمهور في حال طلب أي شخص دورية مرورية، كما أن كلتيهما مربوطتان بغرفة العمليات بشرطة عجمان، ومزودتان بكاميرات حديثة وذكية.

وقال ماجد إبراهيم الزرعوني، المساعد أول، من قسم الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة عجمان إن الدراجة الهوائية الإعلامية الذكية تعتبر الأولى عالمياً التي تعمل في المجال الشرطي، وتم تفعيلها خلال سبتمبر الماضي، كما تم تطبيقها بشكل كلي خلال يناير الماضي، وشاركت في نقل أحداث اليوم الوطني 2024، لافتاً إلى أن الدراجة الذكية تم تزويدها بـ 3 كاميرات، إحداهما خلفية، والأخرى أمامية، ويتم التحكم فيها من خلال جهاز تم ربطه بالكاميرات، إضافة إلى ربطها بغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، كما يتم خلالها تغطية كافة الأحداث التي تنظمها الشرطة، وبالتالي نقل الفعاليات الإعلامية التي يتم تنظيمها، كما أنها تساعد عناصر الشرطة قائدي تلك الدراجات في ممارسة الرياضة.

من جانب آخر أكد الرقيب أول إبراهيم الشحي بشرطة عجمان، أنه خلال فعاليات أسبوع الابتكار في عجمان تم عرض العديد من الابتكارات من قبل فريق الابتكار بالقيادة، ولعل أبرزها المساعد الافتراضي(النقيب أحمد)، والذي يقدم المعلومات العامة عن شرطة عجمان، وتاريخها في مجال الابتكار والأمن.

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