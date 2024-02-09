عمار النعيمي: شهر الابتكار مناسبة وطنية تحتفي بالإنجازات

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أهمية مبادرة شهر الابتكار كمناسبة إماراتية وطنية تحتفي بالمبادرات والإنجازات النوعية، التي تخدم وتسهم في تطور وازدهار دولة الإمارات بشكل عام، والإمارة بشكل خاص.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات «الإمارات تبتكر 2024» في إمارة عجمان، وافتتاح المنصة الرئيسة للابتكار، المقامة في مرسى عجمان، التي ينظمها برنامج عجمان للتميز، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص والأفراد المبتكرين من المجتمع.

حضر الافتتاح، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، بجانب مديري العموم وكبار المسؤولين في حكومة عجمان.

طرق مبتكرة

وقال سمو ولي عهد عجمان، إن الابتكار مناسبة وطنية إماراتية تلتزم حكومة عجمان بتوجيه مواردها نحو مفهومه، بما يسهم في تطوير خدمات الإمارة، وتحقيق الكفاءة والفعالية بجميع عملياتها بطرق مبتكرة.

وأكد سموه ضرورة تبني الابتكار على مستوى المؤسسات وكواردها البشرية، وأفراد المجتمع، كنموذج تطويري يسهم في تحقيق رؤية الإمارة.

واطلع سموه خلال زيارته مختلف الجهات المشاركة في المنصة، على أبرز إنجازاتها، والجانب الابتكاري في عملها، والتي تسلط الضوء على المبادرات والابتكارات، التي بإمكانها أن تدعم القطاع الحكومي ليقدم خدماته بشكل أفضل وبتميز أكثر.

وحرص برنامج عجمان للتميز في النسخة التاسعة من شهر الابتكار، على مشاركة أفراد المجتمع في المنصة الرئيسة، للتأكيد على أن الابتكار ليس مقتصراً على الجهات الحكومية فقط، بل لا بد من تعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في الفعاليات.

وتشارك الدكتورة شهد الحمادي، الفائزة في فئة التكريم الخاص في جائزة عجمان للمجتمع في دورته السابقة، بمبادرات ابتكارية، تنوعت بين الابتكار البيئي والتعليمي والرقمي. كما يشارك طلاب المدارس من فئات عمرية مختلفة في ورش تفاعلية عن الابتكار والاستدامة، لضمان ترسيخ هذه المفاهيم في عقولهم، وتطوير قدراتهم في المستقبل.

وبشأن مشاركة الجهات الحكومية، قامت القيادة العامة لشرطة عجمان بعرض الدورية الذكية.

منصة افتراضية

وتعرض دائرة البلدية التخطيط مشاريع ابتكارية، وأهمها «توأم عجمانX الرقمي»، وهي منصة افتراضية رقمية لمركز عجمانX، وتعكس الواقع، بحيث يمكن لكل فئات المجتمع التعرف إلى ما يوفره من معلومات.

وتشارك دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، بعرض لنموذج التعلم الآلي لمساعدة المستثمرين في تقدير أسعار الوحدات العقارية السكنية في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة.

ومن أهم ابتكارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جهاز الواقع الافتراضي بتقنية الذكاء الاصطناعي، وجهاز البصمة ثلاثية الأبعاد.

كما تعرض غرفة الصناعة والتجارة في عجمان، مشروعها «باحث السوق الذكي»، لتوفير المعلومات عن فرص الأنشطة التجارية في السوق المحلي بطريقة مبتكرة.

وتعرض دائرة الميناء والجمارك في جناحها، مشروع «عنان السماء»، والذي يعتبر ضمن المشاريع الابتكارية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة في الدائرة.

وفي جناح دائرة التنمية السياحية في عجمان، تم عرض نظام إلكتروني ريادي لمنظومة الحوكمة والمخاطر والامتثال واستمرارية الأعمال، وخريطة البيانات الرقمية السياحية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

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