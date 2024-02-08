ضمن "الفارس الشهم 3 ".. الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية لمستشفيات قطاع غزة

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، حيث قدمت الإمارات أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية لمستشفيات قطاع غزة، لدعم القطاع الصحي الذي يُعاني من نقص في الإمكانيات نتيجة العدوان المتواصل على غزة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

#الفارس_الشهم3 يُقدم أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية لمستشفيات قطاع #غزة، لدعم القطاع الصحي الذي يُعاني من نقص في الإمكانيات نتيجة العدوان المتواصل على غزة.@emiratesrc#صحيفة_البيان pic.twitter.com/5NysbsLJio — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 8, 2024

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