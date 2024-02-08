«طوارئ الأمطار والأزمات» برأس الخيمة يؤكد استعداده للأمطار المتوقعة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشف المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن رفع الدائرة درجة استعداداتها لاستقبال الأمطار المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة والمواكبة للحالة الجوية القادمة، من خلال وضع آلية للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، استمراراً لدورها في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، واستكمالاً لخطتها الاستراتيجية الرامية لضمان راحة وسلامة الجمهور وسعادتهم.

وأكد العلي أن جميع عمليات طوارئ الأمطار في الدائرة على أهبة الاستعداد للحالة الجوية القادمة، من خلال تنفيذ خدماتها كافة، لمواجهة بعض الحالات، التي قد تحدث خلال هذه الفترة لبعض تجمعات المياه في المناطق كافة نتيجة للأمطار الكثيفة المتوقعة.

وأضاف: «العمل جار وفق برنامج عمل مستمر طوال 24 ساعة، فبناء على تحليل تقارير الأرصاد الجوية والتنبؤ بحالة الطقس في الإمارة، يتم الأخذ بالإجراءات الكفيلة بالتعامل مع البلاغات الطارئة المتوقعة جراء هطول الأمطار، وقد تم تزويد الفرق الفنية والطوارئ بالمعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار وإزالة الرمال ومخلفات الزراعة، خلال هطول الأمطار والرياح المصاحبة، إضافة إلى توفير الآليات والمضخات والصهاريج اللازمة لسحب ونقل المياه المتجمعة من الطرق والأحياء السكنية، وتتم هذه الاستعدادات بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مع استمرار الدراسات للواقع الميداني في مختلف القطاعات والمناطق وإعداد ما يلزم بشأنها من تقارير وتوصيات فنية لمعالجة ما يلزم».

وأشار إلى أن أي شبكات تصريف في رأس الخيمة تقوم بعملها بشكل طبيعي، ضمن معطيات التصميم والتشغيل، ولكن إن كانت شدة الأمطار غزيرة فإن هذا يعني حتماً أن الشبكة العامة ستستغرق زمناً أطول نسبياً من المعتاد لتصريف المياه.

وأكد العلي أن شبكة تصريف مياه الأمطار سبق أن تم تصميمها، وفق المعايير الهندسية العالمية بناء على كميات الهطول المطري على مدى سنوات، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة ومناخ المنطقة، من حيث قلة الأمطار ومحدودية هطولها، وبناء على ذلك فإن حصول العواصف المطرية أحياناً لا بد أن يعطى الوقت الكافي لتصريف بعض التجمعات المائية الناتجة عن هذه الأمطار. وتؤكد دائرة الخدمات العامة أنها تتابع من خلال وحداتها التنظيمية المعنية وفريق الطوارئ لها تطورات الحالة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، والتي يتم بناء عليها تحديد مستوى حالة الطوارئ لتوظيف الكوادر البشرية والآليات والورش الفنية بالشكل الأمثل، وحسب المتطلبات.

وأضاف العلي: تهيب الدائرة بكل من لديه ملاحظة بخصوص تراكم مياه الأمطار ألا يتردد أبداً بتقديم بلاغ بذلك، من خلال رقم الطوارئ 8008118، خلال فترات العمل على مدار 24 ساعة، والذي أصبح الآن من قنوات التواصل الصاعدة بين دائرة الخدمات العامة والمجتمع، كما تدعو الجمهور الكريم إلى تفهم الأولويات، التي تتدرج من الشوارع الرئيسية، فالشوارع الفرعية ثم المناطق والساحات، وتناشد الدائرة عدم تصريف مياه أمطار أسطح المنازل والمباني إلى شبكة الصرف الصحي، لما لذلك من أضرار بالغة على سلامة عمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

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