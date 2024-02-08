حمدان بن محمد: في دبي نصمم المستقبل ونصنعه من أجل الإنسان

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تواصل تقديم تجربة عالمية رائدة في مجال التصميم الحضري والتخطيط العمراني، والاستفادة من الموهوبين والمبدعين لخدمة المجتمع وأن في دبي نصمم المستقبل، ونصنعه من أجل الإنسان.

وقال سموه عبر منصة إكس: في إطار حرصنا لخلق رؤى جديدة للإسكان وتصميم المنازل وتحقيق رفاه الناس، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، اطلعت اليوم على المشاريع الفائزة في مسابقة "منزل المستقبل" العالمية التي استقطبت 3500 فكرة قدمها مهندسون معماريون ومصممون من 140 دولة بهدف تصميم منزل إماراتي مبتكر ... تواصل دبي تقديم تجربة عالمية رائدة في مجال التصميم الحضري والتخطيط العمراني .. والاستفادة من الموهوبين والمبدعين لخدمة المجتمع ... نبارك لجميع الفائزين، ونؤكد أن دبي كانت وستبقى موطن الأفكار والابتكار ..في دبي نصمم المستقبل، ونصنعه من أجل الإنسان.

وأكد سموه أن دبي تواصل العمل على توفير بيئة تمكن الأفراد من التطور والازدهار، وتوفر للمجتمع أفضل مستويات جودة الحياة، في مشهد عمراني مبتكر دائم التطور، وضمن رؤية ترتكز على الاستدامة في مشاريع الإسكان وتخطيط المدن والمجتمعات السكنية، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

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