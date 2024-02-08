طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة خاصة شمالاً وشرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند الساعة 25:02 والجزر الأول عند الساعة 19:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:28 .. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند 08:34 والمد الثاني عند الساعة 22:14 والجزر الأول عند الساعة 15:20 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 14 85 40

دبي 24 15 85 40

الشارقة 24 15 85 40

عجمان 24 15 85 40

أم القيوين 24 13 85 40

رأس الخيمة 25 13 85 40

الفجيرة 25 15 75 30

العـين 23 11 90 35

ليوا 23 11 90 35

الرويس 23 11 85 45

السلع 23 10 85 30

دلـمـا 22 18 80 50

طنب الكبرى / الصغرى24 19 75 45

أبو موسى 24 19 75 45.

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