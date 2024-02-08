شرطة عجمان تلم شمل رجل خمسيني من أصحاب الهمم بعائلته

المصدر: عجمان - البيان

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أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بقسم الشرطة المجتمعية؛ لم شمل رجل خمسيني من الجنسية الآسيوية من أصحاب الهمم بعائلته من خلال تأمين إجراءات سفره إلى موطنه بعد رحلة علاج استمرت ثلاث سنوات داخل الدولة، وذلك بالتعاون مع ادارة مستشفى الشيخ خليفة مصفوت.

وقالت الرائد د. فاطمة عبيد الشامسي رئيس قسم الشرطة المجتمعية إن الرجل البالغ من العمر 57 عاماً تعرض لحادث دهس أصيب على إثره بإعاقة دائمة ليرقد في المستشفى طوال ثلاث سنوات حيث تلقى فيها العناية الكاملة، وتحقيقاً لطلبه وأمنيته وعدم وجود أحد من أفراد عائلته، بادرت القيادة العامة لشرطة عجمان بتحقيق طلبه وإعادته إلى موطنه ليجتمع بعائلته ويتلقى منهم الرعاية الصحية والمنزلية.

تنسيق

وأضافت رئيس قسم الشرطة المجتمعية أنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لسفره، وبالتنسيق مع مطار دبي ومطار موطنه تم إكمال الإجراءات كونه من أصحاب الهمم ويحتاج إلى آلية سفر خاصة، حيث رافق فريق من شرطة عجمان الرجل إلى المطار واستودعوه إلى شركة النقل الخاصة حتى وصل إلى موطنه والتقى بعائلته.

ووسط أجواء من السعادة البالغة استقبلته عائلته وعبرت برسالة عن شكرها الجزيل للقيادة العامة لشرطة عجمان على مسؤوليتها المجتمعية واهتمامها وبذلها كل الجهود اللازمة لإعادته إلى موطنه، متمنين لهم دوام التميز والتوفيق.

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