قائدة فريق تشيلي تشيد بشرطة دبي وتؤكد أهمية تبادل الخبرات في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكدت أريكا أكونا، قائدة الفريق النسائي التشيلي، على أهمية تبادل الخبرات الأمنية والشرطية في النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، مشيرة إلى الدور البارز الذي تلعبه شرطة دبي في تعزيز هذا التوجه.

وأعربت أكونا عن إعجابها بالكفاءة والتميز الذي تظهره شرطة دبي، مؤكدة أن تجربتهم الغنية كانت من العوامل الرئيسية التي حفزت فريقها للمشاركة بثماني عضوات مختارات من وحدات التدخل السريع والفرق الشرطية.

واعتبرت التحدي منصة مثالية لتبادل الخبرات العالمية في المجالات الشرطية، وخاصة مع شرطة دبي التي تمتاز بمنظومة عمل ذات كفاءة عالية، مشيرة إلى أن هذا التبادل يساهم في تعزيز القدرات ويوفر فرصة فريدة لتحسين أداء وحداتهم التكتيكية.

وأضافت أكونا، التي تمتلك خبرة 23 عامًا في المجال الشرطي، أن فريقها يشارك هذا العام بطموحات عالية وآمال في تحقيق نتائج متميزة مستندا على العمل الجماعي والتدريبات المكثفة..

جدير بالذكر أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الذي يبدا غدا السبت في مدينة الروية بدبي، يسعى إلى تعزيز التنافسية ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية في مواجهة التحديات الأمنية، مع التركيز على تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المختلفة، منها المسابقة التكتيكية، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ ضابط، وتحدي البرج العالي، واجتياز الموانع.

وستتنافس الفرق في 5 تحديات هي المسابقة التكتيكية، ومسابقة الموانع، ومسابقة إنقاذ ضابط، ومسابقة البرج، ومسابقة الهجوم، وتحتاج كل مسابقة من كل فريق اتباع أساليب تكتيكية وقدرات بدنية ومهارية من أجل حصد النقاط، فيما تبلغ قيمة الجائزة 260 ألف دولار..

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