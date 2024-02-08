سيف بن زايد: مليونا مستفيد من«ووترفولز»

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2024».

وأشاد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالتقدم الكبير، الذي أحرزه «إيدك دبي» في السنوات الماضية، مشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات، التي تحتضنها الدولة وانعكاسها الإيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة، وحضر سموه جلسة من الجلسات العلمية، التي ينظمها المؤتمر، والذي يشهد حضور أكثر من 155 متحدثاً ومختصاً من مختلف دول العالم.

حفل خاص

وعقب الجلسة حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان حفلاً خاصاً بمبادرة «ووترفولز العالمية»، والتي يجري تنظيمها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحضر الجلسة وفد رفيع المستوى من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ورؤساء الوفود والهيئات والمنظمات العالمية المشاركة.

وأكد سموه أن رعاية القيادة الرشيدة لمبادرة «ووترفولز» العالمية أثمرت نتائج تجاوزت التوقعات، حيث استفاد في القطاع الصحي مليونا شخص من 197 دولة حول العالم.

وأشار سموه إلى مواصلة نهج الإمارات السامي في مسيرة العطاء الإنساني الشامل لخير المجتمعات كافة.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: «الرعاية الكريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمبادرة ووترفولز العالمية أثمرت نتائج إيجابية ملموسة تجاوزت التوقعات، حيث استفاد في القطاع الصحي مليونا شخص من 197 دولة حول العالم، وعُقدت 593 دورة تدريبية علمية بلغت قيمتها نحو 738 مليون درهم، وتم عقد 84 شراكة عالمية مع معاهد أكاديمية وعلمية».

وأضاف سموه: «بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، توسع نطاق «ووترفولز العالمية» ليشمل 14 قطاعاً جديداً، إنجازات نوعية استحقت «جائزة جامعة نيويورك 2024».. نشكر الجامعة العريقة على تقديرها لتلك الجهود العالمية والأكاديمية، متطلعين إلى مواصلة نهج الإمارات السامي في مسيرة العطاء الإنساني الشامل لخير المجتمعات كافة».

زيارة

وشملت زيارة سموه في المعرض، يرافقه السفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ورئيس «ووترفولز العالمية»، جناح ألمانيا ضيفة الشرف لهذا العام، وجناح البرازيل، ومنصة طبية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب جناح هيئة الصحة بدبي.

جدير بالذكر أن مبادرة «ووترفولز العالمية»، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم، أطلقت عام 2020 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف دعم خط الدفاع الأول من العاملين في القطاع الصحي والإنساني والإغاثي، وهي إحدى مبادرات إدارة المكافآت السلوكية في وزارة اللامستحيل، بالتعاون مع «إندكس القابضة».

لتمكين هذه الفئة لتصبح أكثر قدرة واستعداداً على مواجهة الأزمات الصحية، من خلال توفير جلسات علمية وتدريبية، وساعات علمية معتمدة «لمليون مستفيد» من القطاع الطبي والإنساني والإغاثي.

حجم المستفيدين

وتم الإعلان خلال الحفل عن وصول حجم المستفيدين من المبادرة 2 مليون شخص من 197 دولة حول العالم، حيث قامت المبادرة خلال الـ 4 سنوات الماضية بتنظيم 593 ندوة، بمشاركة 375 متحدثاً عبر الإنترنت، والتي بلغت قيمتها أكثر من 737,994 مليون درهم، واستفادت من عقد شراكات عالمية مثمرة مع 84 معهداً أكاديمياً وعلمياً عالمياً.

وبالتزامن مع هذا الإنجاز الكبير، أعلنت مبادرة «ووترفولز العالمية» عن توسع نطاقها ليشمل قطاعات حيوية هامة لخدمة البشرية، حيث أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، القطاعات الجديدة والتي تشملها المبادرة؛ لتتضمن قطاعات الأمن الغذائي العالمي، وقطاع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية، وقطاع التعليم، وقطاع علم الأوبئة، وقطاعات الضيافة والسياحة والموارد البشرية والقيادة وريادة الأعمال والإعلام والاتصالات، والسياسة العامة، والدبلوماسية والحوكمة، وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية، والاستدامة، لتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من رؤية إيجابية لتحقيق التأثير الإيجابي والخير للبشرية جمعاء.

تقدير فخري

وتكلل الحفل أيضاً بتقديم «جائزة جامعة نيويورك 2024» كتقدير فخري لمبادرة «ووترفولز العالمية» على الإنجازات العالمية والأكاديمية المرموقة، التي حققتها خلال السنوات الماضية، وتقدم هذه الجائزة رفيعة المستوى إلى المؤسسات والمبادرات الريادية، التي تحقق سبقاً عالمياً، ولكل من يسهم بشكل استثنائي في دعم الجهود الطبية ومساعدة المرضى.

ومن يحقق صدى طيباً عالمياً واسعاً، وتقدم هذه الجائزة عادة في مركز لينكولن في نيويورك، وهذه هي المرة الأولى، التي تسلم لمؤسسة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية بالحضور الشخصي لدولة الإمارات من قبل إدارة الجامعة، وفي ذلك تقدير كبير لدور الإمارات في تقديم مبادرات دولية، تستفيد منها الإنسانية في كل بقاع العالم.

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