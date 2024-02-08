«صناع الأمل» تتعاون مع فنانين ومشاهير عرب لترسخ ثقافة العطاء

المصدر: دبي - البيان

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انطلاقاً من التأثير الكبير الذي يمتلكه الفنانون والنجوم في مجتمعاتهم، وقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في حياة الآخرين، تعاونت مبادرة «صناع الأمل» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مع منصة ET بالعربي، من أجل تبني مشاهير وفنانين معروفين في العالم العربي مشاريع ومبادرات إنسانية متنوعة في بلدان عدة، بهدف نشر قيم الخير والعطاء دون مقابل بين الناس، وترسيخ ثقافة الأمل والإيجابية في المجتمعات العربية.

وتنظم مبادرة «صناع الأمل»، في 25 فبراير الجاري الحفل الختامي لتكريم الفائزين في الدورة الرابعة من المبادرة في «كوكا كولا أرينا» في سيتي ووك بدبي، حيث ينال صانع الأمل العربي الأول مكافأة مالية قدرها مليون درهم، وذلك من بين أكثر من 58 ألف مرشح.

ويذهب ريع حفل التكريم الذي يحييه أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي بباقة من أروع أغانيهم لدعم الأعمال الإنسانية. ويشهد حفل تتويج صناع الأمل هذا العام والذي سيكون الأضخم من نوعه، مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في الإمارات.

وجه إنساني

وتهدف الشراكة بين مبادرة «صناع الأمل»، ومنصة ET بالعربي، إلى بلورة رؤية مشتركة عنوانها «الفن يصنع الأمل»، بهدف إشراك المشاهير العرب في فعل الخير، وترسيخ صورتهم كمثال يحتذى في العمل الإنساني، ودعم وتمكين العمل الخيري من خلال التعاون مع شخصيات تتمتع بمكانة مرموقة فنياً واجتماعياً. وتسعى «الفن يصنع الأمل»، إلى إظهار الوجه الإنساني للمشاهير العرب. وتفتح «الفن يصنع الأمل» الباب أمام مشاركة المجتمع لمتابعة والتفاعل مع النجوم وأعمالهم الإنسانية من خلال الوسم (#الفن_يصنع_الأمل) الذي تم إطلاقه بالتعاون مع منصة ET بالعربي.

وأكدت غاية البناي، مديرة مشروع مبادرة «صناع الأمل» أن «شراكة (صناع الأمل) مع ET بالعربي تتيح الفرصة أمام الشخصيات الفنية العربية المعروفة للمساهمة في التخفيف من معاناة فئات مهمشة، من خلال التعريف بمشاريع حيوية في بلدان عدة بالتعاون مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية).

وقالت: «أظهر فنانون عرب يمتلكون رصيداً كبيراً من الشهرة والانتشار، تفاعلاً مع هذا التوجه الإنساني ورغبة في التعريف بهذه المشاريع الحيوية على أوسع نطاق في بلدان عدة».

من جهته، قال أيمن الزيود، الرئيس التنفيذي لمجموعة كاريزما للإعلام: «ينسجم تعاون ET بالعربي مع (صناع الأمل) مع رؤانا المشتركة في دعم المشاريع والبرامج الإنسانية لترسيخ ثقافة العطاء في المجتمعات العربية، فنحن في ET بالعربي نؤمن بشدة بالمسؤولية الاجتماعية للمشاهير وبرسالة الفن والترفيه لتشجيع الانخراط في العمل الإنساني وصناعة الأمل، وأن تعاوننا مع مبادرة (صناع الأمل) هو انعكاس لهذا الإيمان، فمن خلال هذه الشراكة نسلط الضوء على كيفية استخدام المشاهير من نجوم الفن والمؤثرين شهرتهم وتأثيرهم لإحداث فرق حقيقي في المجتمع، من إدخال الفرح وأيضاً صنع الأمل للمحتاجين».

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