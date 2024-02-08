محمد الشرقي يؤكد أهمية دعم روّاد الأعمال وتشجيعهم لاكتساب الفرص المبتكرة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دعم روّاد الأعمال وتشجيعهم لاكتساب الفرص المبتكرة.

والتجديد الدائم في مشاريع ريادة الأعمال والاطلاع على مختلف التجارب بما يسهم في تعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، وخلق مجتمع أعمال مبتكر ومستدام.

جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح معرض «بلاتفورم 09»، الذي يقام تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي، بالفجيرة تحت شعار «لا نهاية».

حضور

حضر الافتتاح، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على التجارب الطموحة والأفكار المبدعة التي ترتقي بنشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تعزيز نتائجه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

واطلع سموه، خلال زيارته للمعرض، على الأجنحة المشاركة في نسخة هذا العام، وأركان العروض التفاعلية والتجارب الحية التي تقدم مفاهيم المرونة والإبداع اللانهائي بطرق مبتكرة.

إشادة

وأشاد سموه بالمستوى المتطور لمحتوى الحدث في كل نسخة، وفكرة هذا العام في تجسيد الإبداع والإمكانات بلا حدود، مؤكداً أهمية استقطاب القصص الملهمة من مختلف الثقافات، وبناء جسور تواصل متجددة تحمل تجارب إنسانية ناجحة لسيدات الأعمال من مختلف دول العالم.

ويركز معرض «بلاتفورم 09»، في نسخته العاشرة هذا العام، على عرض وتبادل التجارب الرائدة لسيدات الأعمال في مختلف القطاعات الإبداعية، كما يوفر للجمهور فرصاً لزيارة 9 منصات تفاعلية تتضمن تجارب وعروضاً حية تتسم بالإبداع اللامحدود، وتنقل روح الريادة والتميز في عرض الأفكار وتنفيذها والاستلهام منها.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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