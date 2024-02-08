سلطان بن أحمد يشيد بجهود توطين الهيئة التدريسية بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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عبر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، عن فخره وسعادته بجهود الكوادر الإماراتية العاملة في الجامعة، موجهاً سموه شكره وتقديره على ما يقدمونه من عمل أكاديمي يسهم في تخريج جيل واع ومثقف يخدم المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بأعضاء الهيئة التدريسية المواطنين العاملين في جامعة الشارقة، وأشاد سموه بالخطوات الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الإدارية في الجامعة لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية الموضوعة للجامعة، وهو توطين الهيئة التدريسية بنسبة 25 % مع حلول عام 2025، مشيداً سموه بالمبادرات التي تتبناها الجامعة من أجل زيادة عدد المواطنين في الهيئة التدريسية.

وأشار سموه إلى أن التركيز يصب في النوعية واختيار الأنسب من الأكاديميين وأصحاب الخبرة الذين يسهمون في تعزيز مكانة الجامعة بين الجامعات.

مؤكداً سموه أن اللقاءات الدورية مع أعضاء الهيئة التدريسية أو الإدارية ما هي إلا خطوات للارتقاء بأسلوب العمل والمناهج الأكاديمية بما ينعكس على مستوى الدراسة والتعليم والطلبة، والمساهمة في اتخاذ القرار المناسب بعد الاستماع إلى من يتواجد في الميدان الأكاديمي.

وأوصى سموه في ختام كلمته بضرورة الاهتمام بالطلبة، باعتبارهم أهم عنصر في العملية التعليمية، إضافة إلى أهمية الالتفات إلى استخدام الأساليب التدريسية الحديثة وتطبيق أساليب التعلم والتعليم المتقدمة، ما يسهم في تطوير واستيعاب قدرات وإمكانيات الطلبة المتطورة، وتواكب الأجيال الجديدة، وتقدم دراسة علمية تواكب أنظمة الجامعة.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن الجامعة توفر المرافق وأحدث التقنيات والبيئة التدريسية المناسبة لجميع كوادرها من أجل تحقيق الإنجازات وإعداد البحوث العلمية بجميع متطلباتها الأمر الذي يسهم في رفع تصنيف الجامعة بين الجامعات العالمية، مشيراً إلى وجود معهد القيادة الأكاديمية الذي يتيح لأعضاء الهيئة التدريسية تطوير مهاراتهم وقدراتهم والتركيز ورفع كفاءتهم التدريسية.

واعتبر الدكتور النعيمي الكوادر المواطنة الموجودة حالياً في جامعة الشارقة نموذجاً حياً وقدوة لكل من يعمل في السلك الأكاديمي، مشيراً إلى أن الجامعة تفتح أبوابها لجميع المواطنين أصحاب الخبرات والشهادات العليا للعمل في المجال الأكاديمي ودعم التعليم العالي في الدولة.

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