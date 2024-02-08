«صحة دبي» تستعرض خدمات مكتبتها الطبية في «إيدك دبي 2024»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي 2024) الخدمات المتميّزة التي تقدمها مكتبتها الطبية الإلكترونية للمهنيين الصحيين العاملين بمختلف المنشآت الصحية في الإمارة.

وتعد «المكتبة» من أضخم المكتبات التي تواكب أحدث الاتجاهات في الممارسات الحكومية الإلكترونية، وتوفر مصادر المعلومات الطبية المبنية على الأدلّة والبراهين لجميع المرخصين من الهيئة والعاملين في القطاع الصحي الخاص في الإمارة.

وأكدت الدكتورة وديعة محمد، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة، الدور الفاعل الذي تقوم به المكتبة في تعزيز ثقافة البحث العلمي والتطوير للمهنيين الصحيين والطلاب، وتزويد العاملين في «القطاع» بدبي بمصادر التعليم الطبي، وتلبية حاجتهم الماسّة لهذه المصادر، وتمكينهم من الوصول إلى «المكتبة» للحصول على ساعات تعليم مستمر.

وأشارت إلى أن عدد المصادر الطبية التي وفرتها المكتبة بلغ حتى نهاية العام الماضي حوالي 31 مليوناً و633 ألفاً و793 مصدراً طبياً إلكترونياً، منها: 23 مليوناً و439 ألفاً و821 مقالاً، و320 ألفاً و276 كتاباً إلكترونياً، و12 ألفاً و370 مجلة إلكترونية.

كما بلغ عدد أعضاء المكتبة 12 ألفاً و813 عضواً، فيما بلغ عدد الزيارات لمنصة المكتبة مليونين و590 ألفاً و277 زيارة خلال العام الماضي 2023.

ولفتت الدكتورة وديعة محمد إلى المجلات الطبية المحكّمة التي تمتلكها الهيئة وهي: «دبي الطبية»، و«دبي للسكري والغدد الصماء».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز