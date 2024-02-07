«أوقاف دبي» توفد 22 موظفاً لأداء مناسك العمرة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، رحلة عمرة لـ22 موظفاً من منتسبيها، ضمن خططها الرامية لتعزيز السعادة بين الموظفين.

وقالت هدى المناعي مدير إدارة الدعم المؤسسي بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، إن المؤسسة حريصة على إطلاق مبادرات تسهم في إسعاد الموظفين لمكافأتهم على جهودهم المتميزة، ورفع الطاقة الإيجابية في بيئة العمل، والإسهام في تحقيق الترابط والتكامل بينهم في مختلف الإدارات، وبالتالي تقديم مستوى متميز من الأداء الوظيفي لخدمة المجتمع.

وأضافت المناعي إن تنظيم رحلات العمرة للموظفين يأتي في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة في رفع مستوى سعادة الموظفين ونشر الرضا الوظيفي بينهم، وتعزيز مستوى سعادتهم وجودة حياتهم، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم الوظيفي، وبالتالي تقديم الخدمات اللازمة للمتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وذكرت أن رحلة موظفي المؤسسة لأداء مناسك العمرة، سبقتها رحلة لـ20 موظفة من الإدارات المختلفة بالمؤسسة خلال شهر سبتمبر الماضي، وكان لها بالغ الأثر في إسعاد الموظفات ورفع مستوى إنتاجيتهن.

وقبيل سفر الموظفين إلى المملكة العربية السعودية، عقدت المؤسسة برنامجاً لتوعيتهم بالأمور الدينية والصحية اللازمة لأداء الرحلة بأمان وصحة، وتم خلالها توضيح مناسك العمرة، وكيفية الالتزام بالمعايير الصحية.

وبدورهم عبر الموظفون المشاركون في الرحلة عن شكرهم وامتنانهم على إتاحة الفرصة لأداء العمرة، وتنظيمها لهم بالصورة المثلى، مما ساعدهم على أداء المناسك بيسر وسعادة ودون أي عوائق.

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