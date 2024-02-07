سلطان بن حمدان وخليفة بن طحنون يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف أحمد المحرزي

المصدر: وام

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حضر معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه راشد خلفان الشريقي المحرزي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، إلى كريمة فارس محمد سعيد الخاطري.

وأعربا عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في فندق إرث في أبوظبي الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة وعددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

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