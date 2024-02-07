محمد بن راشد: كلية زايد الثاني العسكرية مصنع من مصانع الرجال في الإمارات

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كلية زايد الثاني العسكرية مصنع من مصانع الرجال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد سموه اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدورة الـ 48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية، وذلك بمقر الكلية في مدينة العين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أثناء حفل تخريج مجموعة من المرشحين الضباط من كلية زايد الثاني العسكرية.. مصنع من مصانع الرجال في دولة الإمارات العربية المتحدة.. يدٌ تبني .. ويدٌ تحمي .. حفظ الله دولتنا وشعبنا .. وأدام أمننا واستقرارنا.».

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