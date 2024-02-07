المجلس الأعلى للطاقة يعتمد مبادرات استراتيجية لدعم البنية التحتية

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثمانين للمجلس، والذي عقد في فندق "ماندارين أورينتال جميرا" بدبي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

ناقش المجلس اجراءات جديدة لدعم تطوير قطاع توزيع الوقود بالتجزئة ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وذلك تماشياً مع الزيادة الملحوظة للطلب في السنوات الثلاث الماضية حيث اعتمدت ادارة المجلس مبادرات سيكون لها الأثر الايجابي على ضمان سلاسة عمليات التوزيع في محطات الوقود، بالاضافة إلى توفير مركبات توزيع الوقود المتنقلة لتلبية احتياجات المستهلكين.

وفي إطار دعم أهداف مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، قدمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامج لاصدار شهادات اعتماد للجهات والشركات التي تدير اسطول مركبات خضراء والتي تتضمن السيارات الكهربائية والهجينة تماشياً مع أهداف الإمارة لزيادة دخول السيارات الصديقة للبيئة في الأسواق المحلية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: " "تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتماشياً مع التحول العالمي نحو عصر الطاقة المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة، استعرضنا في الاجتماع عدداً من الاستراتيجيات والخطط والقرارات، حيث يحرص المجلس على أن تكون مرحلة التحول إلى ترشيد استخدام الطاقة بأنواعها مبنية على نظم واستراتيجيات متكاملة تشمل برامج تدعم التنمية المستدامة في إمارة دبي بمشاركة الهيئات الحكومية والخاصة لضمان فعالية التنفيذ والوصول إلى الأهداف المرسومة في خارطة الطريق إلى الاقتصاد الأخضر".

وأضاف معاليه: " نعمل على تحسين جودة الحياة في دبي والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، بما ينعكس إيجاباً في تحقيق مسيرة التنمية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويضمن مستقبلاً أكثر اشراقاً للأجيال القادمة".

من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي:" استعرض المجلس الإطار التنظيمي لدعم النمو الملحوظ في الطلب على وقود المركبات من خلال زيادة عدد محطات التعبئة في مختلف مناطق الإمارة من خلال دراسة الزيادة السكانية وعدد المركبات لتحسين انسيابية الحركة المرورية في محطات التجزئة، حيث أقر المجلس بادخال مبادرات تُوازن بين كميات الامداد والطلب لوقود المركبات خلال الخمس سنوات القادمة".

وأضاف المحيربي: "سيدعم هذا البرنامج المطور من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي أهداف الإمارة في زيادة المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة على أن يتم طرح هذه الشهادات خلال الاشهر القادمة".

وخلال الاجتماع، كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أعضاء مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي كل من سعادة المهندس قصي الشارد، رئيس مجلس الإدارة ، وسعادة أحمد المحيربي، نائب رئيس المجلس، والمهندس مصطفى اليوسف، عضو المجلس، لمساهمتهم الفعالة في تعزيز نجاحات المكتب. كما كرم سموه المهندس ناصر لوتاه، رئيس اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى للطاقة في دورتها الأولى. كما رحب سموه بانضمام الأعضاء الجدد لمجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة في دورته الجديدة كل من سعادة المهندس قصي الشارد، كرئيس مجلس إدارة، ورامز العيله، كمدير تنفيذي، وعلي بورحيمه، كعضو مجلس.

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