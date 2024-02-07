حمدان بن محمد: دبي تقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً بـ 17 مليون زائر دولي 2023

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي رحبت بأكثر من 17 مليون زائر دولي خلال عام 2023 متجاوزة كل الأرقام السابقة وبمعدل نمو 19.4% لتقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً.

وأوضح سموه بأن فنادق دبي سجلت معدلات إشغال بنسبة 77.4% في 2023 وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم مع زيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية إلى أكثر من 150 ألف غرفة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «في 2023 رحبت دبي بأكثر من 17 مليون زائر دولي متجاوزة كل الأرقام السابقة وبمعدل نمو 19.4% لتقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً، وسجلت فنادق دبي معدلات إشغال بنسبة 77.4% في 2023 وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم مع زيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية إلى أكثر من 150 ألف غرفة … طموحاتنا كبيرة وأهدافنا واضحة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن سياحية على المستوى الدولي… وأهلاً بكل ضيوف دبي وأهلاً بالعالم في أفضل مكان للعيش والعمل والزيارة.»

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