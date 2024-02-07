عبدالرحمن العور: نعمل على إطلاق حوافز إضافية لدعم المواطنين في القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة بصدد دراسة تنفيذ مبادرة تستهدف من خلالها إلى إطلاق حزمة حوافز إضافية متكاملة وشاملة، سيكون لها أثر كبير ومهم في دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يسهم في الحفاظ على الكفاءات المواطنة العاملة في القطاع.

وبين معاليه في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على استهداف نحو 340 منشأة ضمن قرار رفع نسب التوطين في المنشآت التي لديها 50 عامل فأكثر، فضلاً عن استهداف 700 منشأة ضمن قرار توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين 20-49 عامل.

وأوضح معالي الدكتور عبدالرحمن العور: "الحفاظ على المواطنين العاملين في القطاع الصحي أولوية واستراتيجية مهم للوزارة، الأمر الذي جعل الدولة تطلق العديد من المبادرات والإجراءات التي كانت داعماً لتلك التوجهات".

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