«الإمارات للخدمات الصحية»: 26% زيادة في الكادر المواطن في 2023

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن المؤسسة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرات والأنشطة الرامية لاستقطاب الكوادر المواطنة، وفي ظل الموارد والموازنات والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد رأس المال البشري من كوادر طبية، حيث نجحت الوزارة في تحقيق 26% زيادة في عام 2023 وذلك بالمقارنة مع العام 2021.

وأفاد في رده على سؤال حول نسب الاستقالات، فأشار إلى أن المؤسسة تعمل وبشكل حثيث على تقليص نسب الاستقالات في المؤسسة وذلك من خلال اعتماد مبادرة الكادر الصحي المتخصص الذي تم العمل علية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تهدف إلى استقطاب وبقاء الكادر الصحي وزيادة نسبة التوطين وتشجيع المواطنين والاحتفاظ بالتخصصات.

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