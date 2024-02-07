عبدالرحمن العور: 92 ألف مواطن التحقوا بالعمل في القطاع الصحي الخاص حتى نهاية 2023

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن حزمة السياسات والقرارات التي أقرتها الحكومة، ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، والتي ساهمت بدفع عجلة التوطين وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بانخراط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع الخاص.

وأفاد خلال رده على سؤال برلماني خلال أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بأن القطاع الصحي الخاص شهد معدلات نمو غير مسبوقة، حيث ساهم برنامج "نافس" منذ إطلاقة في سبتمبر 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023، في زيادة نسبة عدد المواطنين في القطاع الصحي في القطاع الخاص إلى 271%.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، بأن القطاع الصحي يحظى باهتمام وأولوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لما يقدمه من خدمات تلبي احتياجات المجتمع، مشيراً في الوقت نفسه بأن الحكومة تستهدف بشكل دائم تطوير القطاع بشكل مستدام يتماشى مع استراتيجيات الدولة.

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