«تنفيذي الشارقة» يناقش تنظيم آليات العمل في الجهات الحكومية

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة، التي تهدف إلى تنظيم آليات العمل في الجهات الحكومية وتقديم التسهيلات للشركات العاملة في الإمارة.

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات المقدمة من قبل دائرة الطيران المدني، لدعم استمرارية الأعمال في قطاع الطيران في الإمارة، إضافة إلى تقديم التسهيلات للشركات العاملة التي تتخذ من الشارقة وجهة لرحلاتها.

تقرير

واطلع المجلس على تقرير بلدية مدينة الشارقة الذي تناول أهم الإنجازات والأعمال المنفذة لعام 2023، وأوضح النمو الذي تشهده الإمارة في مختلف القطاعات التي تشرف عليها البلدية، وتبسيط الإجراءات بما يعزز من جودة خدماتها المقدمة للمجتمع، إضافة إلى التركيز على نقاط القوة ووضع الحلول التطويرية لفرص التحسين.

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