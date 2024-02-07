«كهرباء دبي» توفر بطاقة «إسعاد» لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

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وفرت هيئة كهرباء ومياه دبي بطاقة «إسعاد» لموظفيها من خلال توقيعها اتفاقية تعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والتي بموجبها ينضم موظفو الهيئة إلى برنامج بطاقة إسعاد الذي توفره شرطة دبي، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض الحصرية التي يقدمها شركاء البرنامج.

وقع الاتفاقية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأثنى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، على التعاون المشترك مع هيئة كهرباء ومياه دبي، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الجانبين على دعم وتعزيز أواصر التعاون في ما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود لرفع مستوى السعادة لدى الموظفين وأسرهم في مختلف القطاعات.

وأكد معالي الفريق المري أن شرطة دبي تسعى دائماً إلى تعزيز الشراكة البنّاءة مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، والعمل على تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية المشتركة التي تساهم في تحقيق السعادة للموظفين وتعزيز الاستقرار.

من جهته، أشاد معالي سعيد محمد الطاير بجهود القيادة العامة لشرطة دبي والقائمين على برنامج «إسعاد» لجهودهم وتعاونهم في توفير بطاقة «إسعاد» لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي بما تقدمه من مزايا وخصومات للمنضمين لعضويتها.

وأضاف معالي الطاير: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية لتوفير بطاقة «إسعاد» لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي، ورؤيتنا المشتركة بأهمية دعم وتمكين الموارد البشرية وتعزيز جودة حياة المواطنين والموظفين الحكوميين وتحقيق سعادتهم عبر توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة تنعكس إيجاباً على أدائهم الوظيفي وتحقق سعادتهم وبالتالي سعادة المتعاملين».

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