47 شركة إيطالية تشارك في «إيدك دبي 2024»

المصدر: دبي - وام

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تستعرض 47 شركة إيطالية أحدث الابتكارات والمنتجات في مجال تقويم الأسنان خلال مشاركتها في فعاليات معرض «إيدك دبي» 2024؛ الحدث الأكبر في مجال طب الأسنان في المنطقة، الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 8 فبراير الجاري.

ويضم الجناح الإيطالي، الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومنظمة صناعة طب الأسنان الإيطالية، أحدث الابتكارات العلمية والصناعية تحت العلامة التجارية الشهيرة «صنع في إيطاليا».

ويبرز المصنعون الإيطاليون في جناح إيطاليا بمعرض «إيدك» 2024 التزامهم بالاستدامة في صناعة طب الأسنان، بما يتماشى مع دعوة وكالة التجارة الإيطالية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل استخدام المواد البلاستيكية.

وأظهر قطاع صادرات طب الأسنان في إيطاليا نمواً قوياً، مع معدل نمو سنوي مركب ثابت يبلغ أكثر من 3 % على مدار العقد الماضي.

حيث زاد بنسبة 64 % بعد الوباء. وفي الفترة بين عامي 2021 و2022، ارتفعت صادرات إيطاليا من قطاع طب الأسنان إلى الإمارات من حصة سوقية تبلغ 4.64 % إلى 6.02 %.

وقال لورينزو فنارا، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات، إن بلاده رسخت مكانتها كدولة رائدة في قطاع طب الأسنان وتقويم الأسنان، مدفوعة بتفانيها في الابتكارات الرائدة والحلول الحديثة.

وترجم هذا إلى متوسط معدل نمو سنوي قدره 6 % وتطور إجمالي ملحوظ في الصادرات بنسبة 80 % من عام 2011 إلى عام 2022.

وأوضح فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير مكتب الترويج التجاري الإيطالي في دولة الإمارات، أن الشركات الإيطالية المصنعة لمنتجات تقويم الأسنان قامت بتوريد منتجات طب الأسنان إلى الإمارات بقيمة 33 مليون يورو تقريباً في عام 2023.

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