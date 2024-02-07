«صحة دبي» تعلن تفاصيل الإصدار الثاني من وثيقة «ممارسة وكفاءات طب الأسنان»

المصدر: دبي البيان

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أعلنت هيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك» 2024، الذي تشهده دبي حالياً، عن تفاصيل الإصدار الثاني من وثيقة نطاق الممارسة والكفاءات الأساسية لطب الأسنان العام والاختصاص، التي تم إصدارها مؤخراً.

تضمنت الوثيقة نطاق ممارسة طب الأسنان العام والاختصاص للمهنيين الصحيين المعنيين بتقديم الخدمة وفق أفضل الممارسات المطبقة في المجال. حيث بلغ عدد المنشآت الصحية المقدمة لخدمات طب الأسنان في إمارة دبي 1043 منشأة، والمهنيين الصحيين4060 مهنياً صحياً.

وتستهدف هيئة الصحة بدبي من الوثيقة: ضمان التزام المنشآت الصحية بالمعايير المطلوبة، وتوفر الكفاءة لأطباء الأسنان العام والاختصاص.

والمهارات المهنية المطلوبة لتقديم الخدمة وتحفيزهم على التطوير المهني المستمر، إلى جانب ضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية، وتحديد الإجراءات المسموح القيام بها في هذا التخصص، ومن ثم الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، وتعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

كما استعرضت الهيئة برنامج الامتياز الموحد لطب الأسنان، الذي اعتمدت تنفيذه بالتعاون مع القطاع الصحي الخاص، ضمن برامج التعليم الطبي والتنمية المهنية، والذي يستهدف تحسين المهارات السريرية، وتطوير المهارات المهنية ومهارات الاتصال، وإدارة الوقت.

يشار إلى أن هيئة الصحة بدبي تتبنى سياسة واضحة ومجموعة من المبادرات، التي تدعم الصحة المدرسية في التعليم الخاص، ومن بينها صحة الفم والأسنان، التي توسعت فيها الهيئة وشملت 73 مدرسة بواقع 39871 طالباً وطالبة في العام الدراسي (2022 / 2023)، بعد أن كانت 48 مدرسة تضم 24145 طالباً وطالبة في العام (2021 / 2022).

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