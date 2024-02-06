زارة الخارجية: 3 معاملات حكومية بإجراء واحد عبر نافذة إلكترونية موحدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تعزيز التعاون مع قطاع الصحة من خلال إلغاء إجراءين حكوميين والربط الإلكتروني لخدمة تصديق المستندات التي تقدمها مع خدمات شهادات الميلاد والوفاة الرقمية الصادرة عن الشركاء ليتمكن المتعامل من الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة الرائدة تتوافق مع رؤية الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل رقمي استباقي وشامل، وتلبي أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.

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