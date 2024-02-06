محمد بن راشد: نجاح دولة الإمارات كنموذج تنموي فريد نتاج للشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والخاص

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن نجاح دولة الإمارات كنموذج تنموي فريد نتاج للشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والخاص والقائمة على تنفيذ الرؤى والطموحات الكبيرة للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أعيان البلاد ورجال الأعمال ومسؤولي الدوائر في مجلس الشندغة بدبي.

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