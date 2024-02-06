اتفاقية تعاون بين "أوقاف دبي" و "صندوق الفرجان" لدعم المشروعات المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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دعماً لتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف دبي" وصندوق الفرجان، اتفاقية تعاون، تقدم بموجبها المؤسسة دعماً مالياً لتمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية في دبي، والتي تستهدف تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

وقع اتفاقية التعاون عن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة، وعن صندوق الفرجان سعادة أحمد البدواوي، رئيس مجلس أمناء صندوق الفرجان، وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على دعم البرامج التي تعزز الاستقرار الأسري، وترسخ التلاحم المجتمعي والهوية الوطنية وتشجع على المشاركة المجتمعية.

وتجسد الاتفاقية الشراكة الفعالة بين الصندوق والمؤسسة والتزامهما بتعزيز المبادرات المجتمعية التي تسهم في الاستقرار الأسري والمجتمعي، ومساعي الطرفين للعمل جنباً إلى جنب لتحقيق أثر إيجابي في حياة الفرد والمجتمع.

شراكات فعالة

ويفتح صندوق الفرجان المجال أمام الجهات الحكومية والخاصة لإبرام شراكات تدعم المشاريع المجتمعية للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي تسهم في تحسين جودة تنفيذ المشروعات التي يرعاها الصندوق، وتوسيع نطاق تأثير المشاريع المجتمعية.

كما تلبي الاتفاقية غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي تستهدف تحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، والأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم.

تعزيز روح التكافل

وأكد علي المطوع، أن التعاون مع صندوق الفرجان يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة المتمثلة في ترسيخ التماسك المجتمعي، وتعزيز روح العطاء بين كافة شرائح المجتمع، لافتاً إلى حرص المؤسسة على إبرام الشراكات التي من شأنها تعزيز مجالات العمل المشتركة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في بناء وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات المحلية الحكومية والخاصة وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وذكر المطوع أن المؤسسة ستقدم بموجب الاتفاقية دعماً مالياً لتحقيق مستهدفات الصندوق، الساعي إلى إطلاق مشاريع اجتماعية ترسخ التنمية الشاملة والمستدامة في دبي وتعزز مستوى رفاه المواطنين وتخلق بيئة اجتماعية نموذجية في أحياء وفرجان الإمارة.

توسيع الشراكات

من جانبه قال أحمد البدواوي: نعمل على توسيع شراكاتنا والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين، ونحن نثق بأن تعاوننا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر سينعكس بشكل إيجابي على البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق.

وأضاف سعادته: سيوجه الصندوق مساهمة المؤسسة لتوفير الدعم والتمويل للمشاريع الاجتماعية التي يقدمها المواطنون أو المؤسسات ذات النفع العام لتنفيذ مبادرات وفعاليات مجتمعية في الأحياء السكنية للمواطنين بما يعزز مستويات رفاههم واستقرارهم الأسري الذي يتصدر غايات أجندة دبي الاجتماعية 33.

مجالات العمل

وتشمل مجالات عمل مشروع صندوق الفرجان، والتي يمكن أن يتوجه إليها دعم مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، البرامج التثقيفية والتوعوية التي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة الأفراد وتوجيه الاستثمار نحو القضايا الاجتماعية والثقافية ذات الأهمية، وكذلك مشاريع الأنشطة الترفيهية، التي تستهدف ترسيخ رفاهية وسعادة المجتمع وتعزيز التواصل بين المواطنين في الأحياء السكنية في دبي.

كما تشمل مجالات العمل التي يمكن أن يتوجه إليها الدعم مشاريع الرياضات المجتمعية، التي تشجع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وكذلك مشاريع الفعاليات الموسمية التي لها دور كبير في ترسيخ جودة الحياة المجتمعية ودعم المشاريع التجارية للشباب.

يذكر أن صندوق الفرجان الذي تأسس تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، وأطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي عضو مجلس دبي، قدم الرعاية لعدد من المشاريع التي تستهدف خلق بيئة اجتماعية نموذجية داخل أحياء وفرجان دبي ومنها: فعالية مطر صيف، ومهرجان بين الغاف، والمخيم الصيفي، وإطلاق سلسلة من الرحلات السياحية لكبار المواطنين في دبي إلى وجهات مختلفة حول العالم بالتعاون مع نادي ذخر، إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.

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