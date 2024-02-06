مدرسة للتميز.. "فرسان إقامة دبي" يقدمون خلاصة تجاربهم للمؤسسات الحكومية

المصدر: البيان

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نفذت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي برامج تدريبية متطورة للموظفين في مجال الريادة والتميز لمختلف الجهات الحكومية ، حيث تم اختيار مجموعة من الموظفين المتميزين ليكونوا سفراء لهذه المبادرة.

هذه الخطوة جاءت لضمان انتقال الخبرات والمعرفة المتراكمة عبر السنوات والتي ساهمت في نيل إقامة دبي العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى تربعها على عرش " التميز " بحصولها على جائزة أفضل جهة في تحقيق خطة دبي 2021 ،أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، أفضل جهة في مجال الابتكار، وأيضاً الجهة الحكومية الرائدة والارتقاء إلى مستوى النخبة ، و ذلك خلال حفل تكريم المتميزين والمبتكرين في حكومة دبي الذي نظم برنامج دبي للتميز الحكومي في العام 2021.

و أكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ، أن هدف المبادرة برتكز على مبدأ نقل المعرفة المستدامة من خلال إنشاء بيئة معرفية يقودها الفرسان المميزون بإقامة دبي من خلال نقل الخبرات والممارسات الناجحة والمعرفة بين الموظفين لتحقيق مستوى خدمات ذات جودة وكفاءة عالية ، موضحاً أن كل مؤسسة تسعى لتقديم خدماتها بتميز لتترابط وتشكل خدمات حكومية مميزة تعكس توقيع دولة الإمارات ومدينة دبي.

وأضاف المري أن إقامة دبي دأبت على تأهيل هؤلاء الفرسان عبر ملتقيات فرسان التميز، التي بدأت منذ 2009، والتي تم خلالها عرض تجارب الفائزين في مختلف الجوائز الهامة وكان منبرًا لتبادل المعرفة وفهم كيفية تعزيز القدرات والمنافسة على مستوى الدولة والمدينة. وأكد أن المبادرة تأتي ضمن إطار الاستدامة والتطلع إلى المستقبل، بهدف تحقيق التطوير المستمر والإنجازات التي تنعكس إيجابيًا على بيئة العمل.

وأكد المري على أهمية الجهود النوعية التي تبذلها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لدعم الجهات المحلية والاتحادية في مجال التميز والريادة، وذلك من منطلق حرصها على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتمكينهم في مجالات التميز، حيث نظمت الإدارة خلال عام 2023 32 ورشة تدريبية متنوعة في مجالات التميز والريادة، وبواقع أكثر من 1500 ساعة تدريبية.

وأضاف أن فريق الدعم الفني في إقامة دبي نفذ 37 زيارة إلى الجهات المستفيدة من التدريب، لأغراض قياس وتقييم وتحليل المخرجات، وتخلل ذلك تقديم الاستشارات وتوجيه الفرق والمعنيين، بالإضافة إلى قيام 209 مقيّمين معتمدين في جميع المجالات التخصصية، بعملية تقييم الجهات وفق معايير منظومة التميز الحكومي، بواقع 758 ساعة تقييم، نتج عنها تقارير لرصد أبرز نقاط القوة وفرص التحسين المستقبلية.

وبيّن الفريق أن إقامة دبي تعقد ورش العمل وتقدم الدعم والتقييم للجهات الحكومية المختلفة بصورة مستمرة وذلك في العديد من المجالات منها الاستراتيجية والتميز، واستشراف المستقبل، والتمكين الرقمي، والخدمات الحكومية، وإدارة العمليات، وإدارة المشاريع، وإدارة الموردين، وإدارة المالية، وإدارة التغيير، والابتكار، وذلك بهدف تكريس مفهوم التكاملية والتعاون، وتعزيز مسيرة الريادة والتميز في مختلف الجهات الحكومية.

وأضاف المري أن تنظيم هذه الدورات والورش التدريبية، والتقييم المؤسسي، يهدف إلى تطوير مهارات المشاركين، ورفع نسبة الوعي لديهم في مجال التميز ورفع كفاءة المقيمين وتعزيز خبراتهم في مجال منظومة التميز المؤسسي، إلى جانب تبادل الخبرات وتطوير الأعمال، والمساهمة في دفع مسيرة الشركاء باتجاه تحقيق معايير ومستهدفات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وتحقيق معايير التميز والريادة في كافة القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية .

يشار إلى أن الدورات التي نظمتها إقامة دبي خلال العام الجاري 2023 م تميزت بمستوى عال من الممارسة والتطبيق العملي، مما أسهم في تعزيز معرفة المنتسبين وتطوير مهاراتهم، انسجاماً مع استراتيجيتها الشمولية التي تواكب الرؤى والمشاريع الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بكافة الجهات الحكومية وتعزيز جودة الأداء والكفاءة لدى كوادرها البشرية، لأغراض تحقيق الأهداف المستقبلية لحكومة دبي.

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