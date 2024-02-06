بوصول تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم قبل الموعد.. محمد بن راشد: الأزمات أفضل وقت للتطوير والتفكير

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف، وأن القيادة في دبي تقول ما تفعل.. وتفعل ما تقول.

وفي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X"، استعاد سموه تدوينة كان قد نشرها سموه في عام 2020، قبيل أزمة "كوفيد"، معلقاً: "في 2020 وقبل أزمة كوفيد.. أعلنا من مجلس دبي هدفاً لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025.. ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية.. علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف.. أطلقنا العديد من المبادرات وطورنا السياسات وغيرنا وسهلنا الإجراءات خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين.. واليوم وقبل عام من حلول الموعد وصلنا لهدفنا بحمدالله وتوفيقه.. في دبي نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول".

في 2020 وقبل أزمة كوفيد ..أعلنا من مجلس دبي هدفاً لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025 … ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية … علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير… pic.twitter.com/zJkLmu64X6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 6, 2024

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