رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد عبدالرحمن محمد الهاوي وكيلاً لوزارة الاستثمار

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة محمد عبدالرحمن محمد الهاوي، وكيلاً لوزارة الاستثمار.

وشغل سعادته عدداً من المناصب القيادية في مجال الاستثمار خلال مسيرته العملية، حيث شغل منصب مدير إدارة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الاقتصادية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما شغل منصب نائب الرئيس الأول في شركة مبادلة، ولدى سعادته خبرة امتدت لأكثر من 7 سنوات في المكتب التنفيذي لإمارة دبي ومكتب رئاسة مجلس الوزراء.

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