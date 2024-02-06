شرطة أبوظبي تحدد 6 قواعد مهمة لقيادة الدراجات الكهربائية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت شرطة أبوظبي في إطار حملة وزارة الداخلية بعنوان "القيادة الآمنة لسائقي الدراجات" الجمهور للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة عند استخدام الدراجات الكهربائية.

وحددت شرطة أبوظبي 6 قواعد مهمة للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات وسلامة الآخرين، من خلال:

ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء. استخدم المسارات المخصصة للدراجات في نفس حركة السير. الالتزام بحدود السرعة المحددة. تفادي حمل راكب أو أي أوزان ثقيلة قد تفقد توازنهم. عدم استخدام السماعات الثنائية. احترم إشارات وقو اعد المرور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز