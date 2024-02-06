شرطة أبوظبي تحدد 6 قواعد مهمة لقيادة الدراجات الكهربائية
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دعت شرطة أبوظبي في إطار حملة وزارة الداخلية بعنوان "القيادة الآمنة لسائقي الدراجات" الجمهور للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة عند استخدام الدراجات الكهربائية.
وحددت شرطة أبوظبي 6 قواعد مهمة للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات وسلامة الآخرين، من خلال:
- ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء.
- استخدم المسارات المخصصة للدراجات في نفس حركة السير.
- الالتزام بحدود السرعة المحددة.
- تفادي حمل راكب أو أي أوزان ثقيلة قد تفقد توازنهم.
- عدم استخدام السماعات الثنائية.
- احترم إشارات وقو اعد المرور.