جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تطلق موسمها الـ26

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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تحت الرعاية الكريمة لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، أطلقت الجائزة موسمها السادس والعشرين أمس، المنبثقة عن جمعية النهضة النسائية للعام الحالي 2024.

وبهذه المناسبة، قالت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي للجائزة: «يهدف الموسم الجديد إلى استدامة الجائزة في مسيرة تطوير مهارات الطفولة والشباب في مواسمها في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وفقاً لأجندة دبي الاجتماعية 33، وشعارها «الأسرة أساس الوطن».

وأضافت أن الجائزة أطلقت المسابقات التحفيزية والملتقيات والجلسات الثقافية والمسابقات الرياضية والموسيقية، إلى جانب حزمة من الفعاليات الموجهة لفئة أصحاب الهمم لتحفيزهم، موضحة أن الجائزة وفقاً للتوجيهات السديدة تهدف إلى تحقيق عدة محاور، أهمها تحفيز وتشجيع الإبداع في مجالات متعددة لتنمية فكر الطفل وثقافته وملكات الإبداع لديه، والارتقاء بمستوى هذه الإبداعات ورعايتها في مجتمعنا، وتشجيع المنافسة البناءة بين أطفال دول مجلس التعاون العربية في مختلف المجالات والأنشطة.

وأفادت بأن هناك 3 مستويات تميز الجائزة في تأدية رسالتها الإبداعية، وهي: فئة الطلاب الأسوياء من سن 8 إلى 18 سنة، وفئة الأطفال من أصحاب الهمم من سن 8 إلى 18 سنة، واختيار أفضل مؤسسة أو هيئة أو مركز أو مدرسة تقوم برعاية الطفولة السوية ومن فئة أصحاب الهمم بالدولة.

وأكدت أن الجهود التي بذلتها الجائزة خلال المواسم الخمسة والعشرين السابقة أدت إلى صدارة الجائزة والتميز محلياً وخليجياً وعربياً، وبفضل الله تم تعميم كتيبات الموسم السادس والعشرين على كل الجهات المعنية، إضافة إلى تلقي الجائزة العديد من الاستفسارات عنها.

ممارسات بناءة

وأهابت مديرة الجائزة بأولياء الأمور وبالمؤسسات ضرورة المشاركة في فعاليات الموسم 26 للعام 2024، لا سيما وأن الجائزة احتفلت مؤخراً باليوبيل الفضي للجائزة، 25عاماً في خدمة إبداعات الطفولة، وذلك لاستثمار الوقت والذات في ممارسات بناءة وهادفة تعزز من التفكير العلمي السليم، وترسخ القيم الأكاديمية والذهنية لديهم، وتنمي مفاهيم الولاء والانتماء لإماراتنا الحبيبة.

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